Rodajes en Extremadura
Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre
Toda vez que Hervás ha superado el terrible incendio de Jarilla y el Ambroz ya está inmerso en una nueva edición del Otoño Mágico, Netflix devuelve estos estos días ese foco mediático al territorio con el estreno de la mini serie que trasladará a las pantallas de todo el mundo la novela (best-seller) ‘El cuco de cristal’, que mostrará las bondades de los exteriores de este epicentro turístico del norte de Extremadura, y del que ya se puede disfrutar de su primer tráiler.
Primeras escenas
"Un pueblo, once desapariciones, y una historia que desenterrar", así vende Netflix el inminente estreno de 'El cuco de cristal', que aterriza en el gigante del streaming el 14 de noviembre; basada en la novela de Javier Castillo.
El rodaje en exteriores se desarrolló entre Béjar y Hervás y en los bosques del Ambroz. Y en interiores en los Estudios Auriga del municipio hervasense.
Unas instalaciones profesionales en un área rural extremeña, que compilan 1.500 metros cuadrados con todo lo necesario para la producción cinematográfica. En estos estudios es donde Netflix ha construido casi una ciudad entera para dar vida a la ficción de Javier Castillo.
Aunque la plataforma de streaming también sacó las cámaras a la calle para grabar esta historia de suspense que protagonizan Itziar Ituño, Álex García, Catalina Sopelana e Iván Masagué.
Los intérpretes regalaron el año pasado numerosas instantáneas a hervasenses y visitantes, que se encontraron con ellos por las calles del municipio.
- Un despido laboral en un bar de Llopis, en Cáceres, desencadena una violenta discusión que deja dos heridos
- Empleo público en un pueblo a once kilómetros de Cáceres
- El Ayuntamiento de Cáceres tiene un nuevo funcionario sin DNI ni personalidad
- Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento
- Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres
- Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival
- Hamburguesas, salchichas y música en vivo: el festival de food trucks toma el parque Padre Pacífico en Cáceres
- El Gobierno de España autoriza la construcción del segundo tramo de la autovía Cáceres-Badajoz