Lotería
La ONCE reparte 60.000 euros en Cáceres este fin de semana
Javier Alamillo Chaparro, cuyo punto de venta se sitúa en la Plaza Mayor de Cáceres, ha sido el vendedor de los tres cupones agraciados
El sorteo de la ONCE del domingo ha dejado un premio de 60.000 euros en Cáceres. Javier Alamillo Chaparro, cuyo punto de venta se sitúa en la Plaza Mayor de Cáceres, ha sido el vendedor de los tres cupones del número 61.846.
Otro en Badajoz
Por otro lado, también ha caído un premio en Badajoz. Según ha informado la organización, el sábado se premió un cupón del número 14.600 con 20.000 euros a las cinco cifras vendido en la localidad pacense. Tomás Lara Barroso ha sido el encargado de repartir suerte desde su quiosco situado en la Avenida Fernando Calzadilla de Badajoz.
Con el Sueldazo Fin de Semana, por 2 euros, los sábados y domingos se puede ganar un primer premio de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado y además, 4 segundos premios de 2.000 euros/mes durante 10 años.
