Rosa María Rojo Durán, Maja de Extremadura, marca el regreso de los certámenes de belleza en Cáceres

En 1972 Rosa María de la Montaña Rojo Durán, es designada en el mes de abril por nuestro diario, Maja de Extremadura. Con ella se retoman en la capital cacereña los certámenes de belleza. Todo Cáceres seguía atentamente los pasos de Durán, que cuidaba de su estética en el salón 'Aniza'. En otras partes del mundo, mucho antes, en 1952 comenzó el certamen de Miss Universo.

La popularidad de los certámenes de belleza se expandió en Europa y América durante los siglos XIX y XX, lo que probablemente influyó en la realización de eventos similares en ciudades españolas como Cáceres. El primer certamen de belleza moderno documentado en Estados Unidos fue idea de P.T. Barnum en 1854, aunque fue cancelado debido a protestas públicas.

Ganadora de Miss Universo en 1952

Por ultimo, como dato curioso, la primera ganadora del concurso de belleza 'Miss Universo', considerado el primer certamen de belleza internacional a gran escala, fue Armi Kuusela de Finlandia en 1952.