Nuestro pasado

Rosa María Rojo Durán, Maja de Extremadura, marca el regreso de los certámenes de belleza en Cáceres

En abril de 1972, nuestro diario designó a Durán como símbolo de la estética local, marcando el regreso de los concursos de belleza en la capital cacereña

Salón de belleza 'Aniza' en Cáceres en el pasado.

Salón de belleza 'Aniza' en Cáceres en el pasado. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En 1972 Rosa María de la Montaña Rojo Durán, es designada en el mes de abril por nuestro diario, Maja de Extremadura. Con ella se retoman en la capital cacereña los certámenes de belleza. Todo Cáceres seguía atentamente los pasos de Durán, que cuidaba de su estética en el salón 'Aniza'. En otras partes del mundo, mucho antes, en 1952 comenzó el certamen de Miss Universo.

La popularidad de los certámenes de belleza se expandió en Europa y América durante los siglos XIX y XX, lo que probablemente influyó en la realización de eventos similares en ciudades españolas como Cáceres. El primer certamen de belleza moderno documentado en Estados Unidos fue idea de P.T. Barnum en 1854, aunque fue cancelado debido a protestas públicas.

Ganadora de Miss Universo en 1952

Por ultimo, como dato curioso, la primera ganadora del concurso de belleza 'Miss Universo', considerado el primer certamen de belleza internacional a gran escala, fue Armi Kuusela de Finlandia en 1952. 

Armi Kuusela, primera ganadora del certamen Miss Universo en 1952.

Armi Kuusela, primera ganadora del certamen Miss Universo en 1952. / Cedida

El festival más hortera de Cáceres presume de repercusión tras el incidente de Mario Vaquerizo y regresa este fin de semana: "Tres millones de euros de impacto y bodas al estilo Las Vegas"

Rosa María Rojo Durán, Maja de Extremadura, marca el regreso de los certámenes de belleza en Cáceres

Atrium Musicae 2026 bate récords: 16 conciertos en seis localidades de la provincia de Cáceres

La diputación celebra este jueves la segunda edición del premio Conchita Viera en Cáceres

La federación extremeña de atletismo lleva a juicio en Cáceres a tres antiguos cargos por administración desleal

Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre

El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental

Detenido en Cáceres un hombre que circulaba en dirección contraria con una bici robada: estaba en busca y captura por hurto en Salamanca

