Red de abastecimiento
La avenida de la Constitución de Cáceres se cierra al tráfico por obras desde este miércoles hasta el 4 de noviembre
La vía alternativa de circulación será por la calle Río Tíber, la calle Ródano y se girará a la izquierda hacía el acceso al centro de educación especial PROA para llegar a la rotonda de salida hacia la carretera de Badajoz.
La avenida de la Constitución de Cáceres se cierra al tráfico desde este miércoles 22 de octubre hasta el 4 de noviembre, por obras de renovación de la red de abastecimiento. Las restricciones en la circulación afectarán desde la rotonda de la calle Río Tíber hasta la siguiente glorieta de la avenida de la Constitución, en sentido salida de la ciudad.
Alternativa
Por ello, la vía alternativa de circulación será por la calle Río Tíber, la calle Ródano y se girará a la izquierda hacía el acceso al centro de educación especial PROA para llegar a la rotonda de salida hacia la carretera de Badajoz.
Reforma en La Roche Sur Yon
Estas obras se suman a las que se efectúan en la calle La Roche Sur Yon, donde también se renovará un tramo de saneamiento y se instalarán nuevas bocas de riego para jardinería y baldeo de las calles. No obstante, las actuaciones allí buscan, además, la mejora de la accesibilidad y la iluminación.
Así, los trabajos (que se encuentran en su segunda fase, con actuaciones en el tramo que va desde la avenida Cervantes a la calle Río Miño) contemplan la ampliación de acerados, la integración de los alcorques, y la rebaja de todos los pasos de peatones para mejorar el tránsito de las personas con movilidad reducida y los vecinos de la zona, en la que vive mucha gente mayor.
Igualmente, se crearán entre 15 y 20 plazas de estacionamiento, se ordenará una zona destinada a los contenedores de basura, y se dotará de unas alineaciones correctas a los carriles de circulación. Con todo ello, la calzada reducirá su ancho, para aminorar la velocidad a la que circulan los vehículos.
Mejora del alumbrado
Finalmente, el proyecto incluye la modificación del alumbrado público, para mejorar la iluminación de esta calle.
