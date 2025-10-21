Cáritas atiende a 149 personas sin hogar en lo que va de año en Cáceres

Un total de 149 personas sin hogar han sido atendidas hasta el 15 de octubre en los tres recursos con los que cuenta Cáritas de Coria-Cáceres en la capital cacereña. Se trata de una cifra superior a la del año pasado por las mismas fechas, cuando se habían atendido a 139 personas.

Este año, el 77% de estas personas son hombres, por lo que aumenta el número de mujeres atendidas respecto a otros años hasta un 33%. Además, el 63% del total de personas atendidas son de nacionalidad española, un 22% tiene algún problema de adicción y un 10% sufre algún tipo de enfermedad mental.

En cuanto a la franja de edad, la mayoría de las personas sin hogar están entre los 45 y los 64 años, lo que significa que el "sinhogarismo se cronifica, porque con esa edad hay cada vez mayor dificultad al acceso en el empleo y a las viviendas", ha explicado el coordinador del programa de personas sin hogar de Cáritas de Coria-Cáceres, Pedro Garví.

Garví ha presentado este martes en rueda de prensa, junto al director de Cáritas diocesana de Coria-Cáceres, Damián Niso, el Día de las Personas sin Hogar que este año se celebra bajo el lema 'Sin hogar pero con sueños', y que incluye actividades como una ruta senderista, que se celebró el pasado sábado, una performance, y otras actividades.

99 personas en las Trinitarias

En cuanto a los datos de atención, según ha dicho Garví, en el Centro de Emergencia Social (CES), que se ha trasladado al edificio de las Trinitarias, se han atendido a 99 personas, 71 hombres y 28 mujeres, el 79% de ellos de nacionalidad española. En el Centro Vida, situado en las inmediaciones de la estación de Renfe, se han atendido a 66 personas, 53 hombres frente a 13 mujeres, y un 66% españoles. Y en los pisos de vida autónoma, en el mismo periodo se llevan atendidas a 17 personas, todos hombres y un 53% de ellos inmigrantes.

La suma de las personas que han pasado por estos tres recursos se eleva a 182, superior al total de 149 personas atendidas, porque muchas de ellas utilizan varios recursos asistenciales a lo largo de su proceso y su estancia se contabiliza en cada uno de los centros.