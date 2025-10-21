Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cáritas atiende a 149 personas sin hogar en lo que va de año en Cáceres

Este año, el 77% de estas personas son hombres, por lo que aumenta el número de mujeres atendidas respecto a otros años hasta un 33%

Un total de 149 personas sin hogar han sido atendidas hasta el 15 de octubre en los tres recursos con los que cuenta Cáritas de Coria-Cáceres en la capital cacereña. Se trata de una cifra superior a la del año pasado por las mismas fechas, cuando se habían atendido a 139 personas.

Este año, el 77% de estas personas son hombres, por lo que aumenta el número de mujeres atendidas respecto a otros años hasta un 33%. Además, el 63% del total de personas atendidas son de nacionalidad española, un 22% tiene algún problema de adicción y un 10% sufre algún tipo de enfermedad mental.

En cuanto a la franja de edad, la mayoría de las personas sin hogar están entre los 45 y los 64 años, lo que significa que el "sinhogarismo se cronifica, porque con esa edad hay cada vez mayor dificultad al acceso en el empleo y a las viviendas", ha explicado el coordinador del programa de personas sin hogar de Cáritas de Coria-Cáceres, Pedro Garví.

Garví ha presentado este martes en rueda de prensa, junto al director de Cáritas diocesana de Coria-Cáceres, Damián Niso, el Día de las Personas sin Hogar que este año se celebra bajo el lema 'Sin hogar pero con sueños', y que incluye actividades como una ruta senderista, que se celebró el pasado sábado, una performance, y otras actividades.

99 personas en las Trinitarias

En cuanto a los datos de atención, según ha dicho Garví, en el Centro de Emergencia Social (CES), que se ha trasladado al edificio de las Trinitarias, se han atendido a 99 personas, 71 hombres y 28 mujeres, el 79% de ellos de nacionalidad española. En el Centro Vida, situado en las inmediaciones de la estación de Renfe, se han atendido a 66 personas, 53 hombres frente a 13 mujeres, y un 66% españoles. Y en los pisos de vida autónoma, en el mismo periodo se llevan atendidas a 17 personas, todos hombres y un 53% de ellos inmigrantes.

La suma de las personas que han pasado por estos tres recursos se eleva a 182, superior al total de 149 personas atendidas, porque muchas de ellas utilizan varios recursos asistenciales a lo largo de su proceso y su estancia se contabiliza en cada uno de los centros.

