El concurso para la construcción del nuevo Mirador de San Marquino en Cáceres, desierto por cuestiones logísticas

Las obras para la construcción del Mirador de San Marquino volverán a licitarse después de que la propuesta haya quedado desierta tras pasar el proyecto por Mesa de Contratación. El «gran obstáculo», según puntualizan desde el Gobierno local del Ayuntamiento de Cáceres, se debe al transporte de materiales para ejecutar la obra; es decir, es una cuestión logística la que ha primado a la hora de que ninguna empresa se haya interesado por desarrollar la propuesta.

Pernoctaciones

Se trata de otro de los proyectos de miradores que también aportarán mayor esplendor turístico a la ciudad, con el objetivo de alargar la estancia de los visitantes y aumentar las pernoctaciones.

Igualmente, se trata de una propuesta que no ha estado exento de polémica. Fue en junio cuando la Mesa de Contratación del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica adjudicó la dirección facultativa de las obras (por más de 140.000 euros) del futuro Mirador de San Marquino, que -pese a todos los avatares- se construirá finalmente. Primero, se intentó paralizar en la pasada legislatura por las denuncias de los residentes, que instaban a compatibilizar la vida de los habitantes de la zona con la actividad que pudiera tener el mirador (tanto de turistas como de los propios cacereños; por el trasiego de personas que podía generar un recurso turístico como este).

No obstante, un encuentro entre los vecinos, los técnicos y el Gobierno local llevó a buen puerto la propuesta, por las modificaciones introducidas en el proyecto.

Fotogalería | Así será el nuevo mirador de San Marquino /

Nuevo punto panorámico

El concejal de Patrimonio Histórico, Tirso Leal, ha destacado en alguna ocasión que «retomamos con firmeza un proyecto que simboliza el potencial paisajístico y turístico de Cáceres».

El Mirador de San Marquino, según el edil, «enriquecerá la experiencia del visitante, sino que ayudará a revitalizar una zona con enormes posibilidades y que hasta ahora no había sido suficientemente atendida». El mirador estará situado a escasos minutos a pie de la ciudad histórica, contará con accesibilidad para personas con movilidad reducida, estará conectado con la red de transporte público y la zona dispone de aparcamiento en las inmediaciones.

Según Leal, «desde este nuevo punto panorámico se podrá disfrutar de la mejor vista del alzado este de la ciudad monumental, así como de una perspectiva completa de la Ribera del Marco, uno de los entornos naturales más valiosos del casco histórico y de la ciudad».