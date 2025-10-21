Cuenta atrás para Horteralia en Cáceres: conciertos, horarios y cómo comprar entradas

El festival más hortera de Cáceres celebra su decimocuarta edición este fin de semana. El Recinto Ferial vuelve a convertirse en un hervidero de gente con prendas extravagantes de colores chillones que buscan disfrutar de los artistas invitados de Horteralia durante las jornadas del sábado y el domingo. Son 10.000 personas las que se esperan en una edición marcada por la repercusión mediática que tuvo el accidente de Mario Vaquerizo el año pasado en el mismo escenario (por el que estuvo ingresado dos días en el Hospital Universitario) y que este año, regresa "completamente recuperado y con más energía que nunca", confirma la organización del evento.

Artistas y horarios

El cantante principal de las Nancys Rubias llega acompañado de Fangoria, dúo formado por Alaska, su pareja, y Nacho Canut. Vaquerizo y Alaska, casados desde hace 25 años, comparten la cabeza de cartel del sábado cuyos conciertos se desarrollarán a las 22.15 y 23.35 horas, respectivamente. La apertura de puertas este día se realizará a las 15.45 horas y completan el programa artistas como La década prodigiosa (16.15h), Las Supremas de Móstoles (17.15h), Jota Carajota (18.15h), Putilatex (19.15h), Natalia (20.40h), Roser (1.35h), Kuve (2.35h) y Cherri Coke (2.05h).

El día antes la fiesta comenzará a partir de las 20.30 horas, con Rocío Sainz (21.30h) y OBK (22.30h) actuando antes del plato fuerte, Azúcar Moreno. El icónico dúo pacense de las hermanas Salazar regresa con su inconfundible fusión de flamenco, pop y fuerza escénica en un show que comenzará a las 23.30 horas. Raúl (1.00h) y Sofía Cristo (2.00h) serán los encargados de amenizar el resto de la noche.

Imagen: Horteralia | Vídeo: X

Foodtracks, mercadillo y atracciones

El recinto, de más de 15.000 metros cuadrados, cuenta con una gran carpa, en formato iglú, donde tendrán lugar los conciertos. El resto del espacio estará ocupado por el Mercadillo Kitsch, una zona de foodtrucks con una amplia y variada oferta en la que se incluyen opciones veganas y sin gluten, una atracción de coches chocones y un lugar para descansar. Cabe destacar que el evento no permite la entrada de comida y bebida del exterior.

Para los más precavidos, se han instalado taquillas para almacenar las pertenencias de quienes así lo desean. La activación del locker se realiza a través de un enlace al móvil habiéndolo reservado previamente por la página web del evento. Otra ventaja es la pulsera cashless, que se puede recargar con dinero para evitar colas y pagar de una manera más rápida los productos que se quieran adquirir.

Autobuses

El evento contará con autobuses urbanos desde el parque José María Saponi en las horas de actuación. El sábado será de 20.30 a 4.00 horas y el domingo comenzará a las 16.30. También existe un convenio con los taxistas.

Entradas

Hay tres tipos de entradas que todavía se pueden obtener a través de la web (y en taquilla el mismo día):

Entrada de día : incluye la entrada al viernes por 38,50 euros o al sábado por 44 euros.

: incluye la entrada al viernes por 38,50 euros o al sábado por 44 euros. Abono 2 días - general : incluye la entrada a ambos días por 53,90 euros.

: incluye la entrada a ambos días por 53,90 euros. Abono 2 días - VIP: da acceso al recinto en la zona de público VIP por 99 euros.

Los menores de 12 años no pagan entrada y tienen que ir siempre acompañados por un adulto y con su autorización de menores debidamente completada y presentada.

Impacto

Se prevé que el festival genere tres millones de euros en la ciudad, además de un 100% de ocupación hotelera, según ha informado la organización en la presentación de este lunes en el Gran Teatro, a la que asistieron Conrado Gómez, director ejecutivo del festival; Sergio Martínez, director artístico; Jorge Suárez, concejal de Cultura del consistorio; Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación de Cáceres; y Francisco Palomino, secretario general de Cultura de la Junta.