Dos festivales cacereños en el punto de mira por las subvenciones: Extremúsika y el Festival de Cine Español

Dos festivales cacereños están hoy en el punto de mira por diversas cuestiones, pero que se resumen en una: la cuantía a recibir de ayudas públicas por parte del Ayuntamiento de Cáceres y de la Junta de Extremadura.

Informe

De un lado, alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha exigido un informe de afluencia a los organizadores del Extremúsika, que se celebró en el recinto ferial durante tres jornadas el pasado puente del 12 de octubre, y ha ligado ese documento a la renovación de la subvención al festival, que este año ha sido de 200.000 euros (vía remanente de Tesorería y otros 50.000, vía presupuesto).

El alcalde también ha pedido que los organizadores comuniquen también si habrá edición en 2026 y en qué fechas (dado que el festival ha cambiado varias veces de fechas; de abril a septiembre y octubre) para poder programar las posibles ayudas municipales y la agenda de actos culturales de la ciudad.

En 2024, el festival Extremúsika se despidió con la asistencia de 77.000 personas (en 2023 llegó a superar los 80.000 asistentes)

Ese informe que el consistorio cacereño está esperando de los organizadores debería incluir la afluencia de público a los conciertos y el impacto económico que ha supuesto este certamen en la capital cacereña, entre otros aspectos.

Según Mateos, y a preguntas de los medios, el Gobierno local realiza un seguimiento de todos los festivales que se desarrollan en la ciudad. Y ha precisado que “el promotor de ese festival, al igual que el resto de festivales que se financian o que tienen aportación de fondos públicos, debe presentar una memoria”.

Fotogalería | Última jornada de Extremúsika en Cáceres sin Morad / José Luis Barrantes

Mateos ha añadido que, una vez que se reciba esa memoria, “como se ha hecho hasta ahora”, se valorará la aportación que se hace al año siguiente, “si el festival pretende repetir”, ha señalado. Y ha avanzado que incluso se valorará también con el promotor “si hay que hacer algún cambio para que el festival gane en calidad”.

El festival también recibe financiación de la Fundación Extremeña de la Cultura, la Diputación Provincial de Cáceres, la Junta de Extremadura y Canal de Isabel II. En 2024, el festival Extremúsika se despidió con la asistencia de 77.000 personas (en 2023 llegó a superar los 80.000 asistentes).

"Desprecio"

Por otro lado, la Fundación ReBross, que organiza anualmente el Festival de Cine Español de Cáceres señala que la Junta de Extremadura “ratifica su desprecio” ya que en el proyecto de Presupuestos Regionales (PGEx) se incluye una subvención de 5.000 euros para el evento (para este 2025 la cantidad fue de 13.000 euros).

Así, por segundo año consecutivo “se reduce drásticamente” la subvención del Gobierno regional al festival. “En tan solo dos presupuestos, se ha pasado una financiación de 23.000 euros a 5.000 euros”, lamentan desde la organización en un comunicado tras conocerse el proyecto de PGEx.

En 2025, esta partida ya se redujo un 43 por ciento y, “ante la denuncia de nuestra institución, la consejería replicó a la Fundación Rebross que la ayuda directa de 13.000 euros era una cantidad superior a la media de otros certámenes de la región dedicados al séptimo arte”.

Trueba y Sbaraglia junto a otros premiados, en una edición anterior del festival. / EP

Para la organización esto confirma el “menosprecio a la Fundación Rebross desde la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte”, que pilota la consejera Victoria Bazaga. La Fundación ReBross insiste en que, “a pesar de que” Bazaga (aunque no la mencionan en el comunicado) “fue interpelada sobre ello, omitió informar acerca de cuál fue el motivo por el que la reducción del 43 por ciento era la única que se había practicado a los festivales de cine de Extremadura”.

Ahora, la Fundación ReBross manifiesta que ante este “severo recorte”, la consejera “tendrá que buscar otros argumentos espurios para su justificación”. Y subrayan que “ lo más grave es que su postura y su resolución dañan con premeditación y alevosía a uno de los eventos culturales con más ediciones”. Ya que se trata del festival “más longevo de España dedicado exclusivamente a promocionar, difundir y premiar el cine español”.

Por todo ello, califican la decisión de “arbitraria, inoportuna e injustificada” porque, “entre los festivales consolidados, el Festival de Cine Español de Cáceres es el único evento cinematográfico de la Comunidad Autónoma que sufre este menosprecio” y porque “se produce cuando el Ayuntamiento de Cáceres desea ser la Capital Cultural Europea en el año 2031”