El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) del Gobierno de España ha autorizado de forma definitiva el proyecto para el nuevo trasvase de agua desde el río Almonte hasta el embalse del Guadiloba, que abastece a Cáceres, Sierra de Fuentes y Malpartida de Cáceres (solo en situaciones de emergencia). El informe de viabilidad se ha dictaminado de forma favorable al considerar asuntos como la contribución a un uso más eficiente del agua o una mayor disponibilidad de recursos hídricos. El coste , por otro lado, ha vuelto a aumentar. Si en un principio se consideró que la inversión será de apenas 11,5 millones de euros, hace más de un año se redimensionó hasta llegar a los 23,8. La actuación valdrá finalmente 24,6 millones.

Sistema actual

El sistema actual del trasvase data del año 1993, cuando se construyó para paliar una situación de fuerte sequía. La infraestructura, inicialmente considerada como un aporte complementario, se ha convertido en habitual en los últimos años hasta el punto de que, entre 2007 y 2009, llegó a utilizarse de forma ininterrumpida durante 30 meses. La captación se realiza con un bombeo en dos etapas: la primera para extraer el agua hasta un pequeño depósito (en la imagen) y la segunda para rebombearla hasta el cerro de Perodosma, cota más alta del trayecto.

Instalaciones antiguas

Sin embargo, las instalaciones existentes son antiguas y están al límite de su capacidad. Presenta deficiencias como la no existencia de una garantía plena de suministro a la ciudad de Cáceres, el excesivo gasto energético con un ratio kW/m3, los 30 años de antigüedad del sistema de captación, instalaciones ejecutadas recientemente que no tienen uso efectivo, una ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) desigual y limitada con capacidad de tratamiento máxima de 550 litros por segundo y, por último, que el actual bombeo está considerado una infraestructura crítica que podría llegar a provocar un desabastecimiento si un fallo de operación se prolongase durante unas horas.

Objetivos

Los objetivos de la actuación son una mejora de las garantías del suministro para garantizar el abastecimiento a la población afectada, la puesta en valor de las instalaciones existentes y la finalización de las obras de conducción de Portaje, la mejora de eficiencia energética al instalar equipamiento de última generación y al dotar al principal bombeo del sistema de una fuerte de energía no convencional (solar fotovoltaica). También busca obtener un sistema «robusto», racionalizar las inversiones futuras, mejorar las instalaciones existentes y compatibilizar la inversión, la protección del medio ambiente y las actuaciones necesarias para lograr una solución equilibrada en cuanto al uso responsable de recursos.

Informe favorable

El Miteco, a la hora de emitir el informe favorable, se ha basado en cuestiones como la mejora del estado de las masas de agua, ya que el Guadiloba actuará como homogeneizador de los recursos bombeados desde el río Almonte, por lo que el agua se renovará más frecuentemente y mantendrá un nivel más elevado. Además, garantizará el buen estado de los recursos subterráneos.

Mejoras

La actuación contribuirá a incrementar la disponibilidad y regulación de las reservas hídricas en la cuenca. Se asegura la capacidad de suministro de agua de la estación de bombeo del Guadiloba para minimizar la posibilidad de fallo y asegurar un sistema «robusto». La infraestructura de vertido de agua en el Guadiloba será más eficiente que la actual (cuenta con un equipamiento «obsoleto»), lo que permitirá un ahorro de los consumos eléctricos. También reducirá las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos, colaborará en la asignación de las aguas de mejor calidad para el abastecimiento y contribuirá al mantenimiento del caudal ecológico.

La necesidad de la actuación, unida a la aprobación ambiental, posibilta el visto bueno del Miteco

En Cáceres y Casar

El nuevo proyecto, que se desarrollará íntegramente en los términos municipales de Cáceres y Casar, contempla actuaciones como una nueva toma y bombeo desde el río Almonte, a unos 600 metros aguas abajo del puente de la autovía A-66 sobre el mismo, obras puntuales en la conducción existente (22 kilómetros de longitud) y en la mejora de las instalaciones, así como en la propia ETAP de Cáceres.

Nueva toma

Se ha optado por una nueva toma mediante un sistema tipo pozo de toma ejecutado en la margen izquierda del río. Tendrá doce metros de diámetro útil, tres salidas horizontales hasta el cauce de 1,50 metros de diámetro efectivo y se construirá mediante procedimiento convencional de ejecución de pozos en roca mediante voladuras. Tendrá seis bombas sumergibles verticales conectadas a una conducción. También existirá un edificio de explotación y mantenimiento dotado de puente grúa.

Conducción existente

Por otro lado, se han acometido actuaciones en la conducción existente y será necesario realizar nuevas ventosas y desagües en la conducción o sustituir algunos de los tramos existentes por el nuevo modo de funcionamiento. La arqueta de rotura de carga y la obra de vertido al Guadiloba se ejecutará en el punto de mayor cota del trazado actual. En la parte final, un juego de válvulas permitirá dirigir el agua a la ETAP o al embalse. La obra de llegada se situará en la parte izquierda del pantano y el agua se verterá sobre un canal de descarga para realizar el trasvase de forma efectiva y segura, sin afectar a la estabilidad de las márgenes. También se propone la creación de un depósito de agua bruta con capacidad para 15.000 metros cúbicos en la parcela de la actual ETAP.

Puente de la autovía A-66 sobre el río Almonte. 500 metros aguas abajo se construirá la estación de bombeo. / E. P.

Tercera alternativa

De las tres alternativas posibles, se ha optado por esta, que es la tercera y plantea una solución mixta que contemplará la posibilidad de aportar agua de forma directadesde la nueva toma en el Almonte a la ETAP y al embalse. Se considera que la opción es viable desde los puntos de vista de fiabilidad, seguridad y flexibilidad, calidad y disponibilidad, y eficiencia energética. La necesidad de ejecutar la actuación, unido a la aprobación medioambiental tras consultar con instituciones como SEO Bird/Life, el ayuntamiento, la CHT o distintos entes del Gobierno y la Junta, ha hecho posible el visto bueno del Miteco.

Coste

En cuanto a la parte económica, el coste se ha vuelto a redimensionar y ya ha llegado a los 24.660.660 euros. Del total, el 15% (3,7 millones) será abonado por el Gobierno con cargo a sus Presupuestos y el resto (20,9 millones) provendrán de fondos de la Unión Europea. La obra, que servirá para paliar un déficit histórico en el suministro hídrico de la ciudad, es fundamental y necesaria para garantizar el abastecimiento.