JM.Cruz, diseñador de Cáceres: "La modelo internacional Samantha Keur me propuso una sesión de fotos en el casco antiguo con piezas de mi última colección"

La modelo internacional Samantha Keur elige el casco histórico de Cáceres como escenario para una exclusiva sesión de fotos con diseños del creador local JM.Cruz. "La propuesta surgió gracias a la Asociación ANDE, que organizaba el certamen anual al 'Mejor Diseñador Extremeño', una cita importante para jóvenes talentos, que se ha celebrado este pasado miércoles, 15 de octubre, en el Gran Teatro de Cáceres", explica Cruz.

Diseñador consagrado

"Me ofrecieron participar, pero las bases estaban orientadas a diseñadores jóvenes. Yo empecé en este mundo un poco más tarde y, en algunos concursos donde se prioriza la edad, no puedo competir. Sin embargo, en esta ocasión me brindaron la oportunidad de estar presente como diseñador consagrado, y fue ahí cuando comencé a trabajar en la propuesta para el desfile".

Inicios

Cruz no llegó al mundo textil por casualidad. Desde pequeño se sintió atraído por lo manual y creativo. A los 12 años ya hacía bisutería con arcilla polimérica y la vendía entre sus primas. Siempre ha tenido esa inquietud por crear con las manos. "Desde siempre he tenido muy presente mi lado emprendedor. A pesar de ser cocinero de profesión, siempre me he considerado artesano. En 2010 empecé a compaginar mi trabajo en la hostelería con la creación de tocados. Abrí un perfil en Facebook, Tocados Cabecita Loca, y ahí empecé a vender lo que hacía en mi tiempo libre. Recuerdo que una clienta habitual, que me encargaba muchos tocados, me pidió un día una falda. Me lancé sin pensarlo, y ese impulso me permitió dar un giro a mi vida. Gracias a ello, ahora puedo dedicarme de forma íntegra a la moda".

JM.Cruz junto a dos modelos. / Cedida

Samantha Keur, modelo internacional

"Tuve la suerte de coincidir con Samantha Keur, una modelo internacional que venía desde París. A diferencia del resto del equipo, que llegó en autobús, ella se desplazó en su propio vehículo y pasaba la noche en Cáceres. Después del desfile en el Gran Teatro, me propuso aprovechar la mañana siguiente para hacer una sesión de fotos en el casco antiguo de la ciudad. Cancelamos la agenda, preparamos varios estilismos y nos fuimos con ella a la parte antigua".

Más de 700 fotografías

"Le pusimos cuatro looks distintos e hicimos más de 700 fotografías. El traje con el que aparece en la mayoría de las imágenes fue elegido por ella. Forma parte de mi colección Controversia 1936, y es una propuesta arriesgada, ya que fusiona elementos del folclore extremeño con un toque oriental muy marcado".

Evolución de la colección

"La colección ha ido evolucionando con el tiempo. Algunos looks, como el que llevó Keur con el lazo rojo, se mantienen tal cual los diseñé al principio, pero especialmente la línea masculina, ha cambiado mucho. Por suerte, cada vez más hombres se animan a apostar por el diseño y la confección a medida, y eso me ha llevado a innovar y darle un giro fresco a esa parte de la colección."