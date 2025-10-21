Así nació la Universidad de Extremadura: un hito para Cáceres

El 18 de mayo de 1973, el Boletín Oficial del Estado publica el decreto por el que se crea la Universidad de Extremadura. Se autoriza al ministerio para situar en Cáceres las facultades Humanísticas y Jurídicas y en Badajoz las Científicas, Médicas y demás afines. El mismo decreto añade que estará regida por un rector, dos vicerrectores y dispondrá de dos secretarías generales. De momento, una comisión gestora, con un presidente, se encargaría de las funciones docentes y administrativas. La presidencia de dicha comisión la ocuparía José María Viguera Lobo, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla.

Miles de personas se concentraron frente al Gobierno Civil

El día en que Cáceres recibe la buena noticia, miles de personas se concentraron frente al Gobierno Civil, agradeciendo a Franco, al Príncipe y al Gobierno su gestión. La corporación municipal felicitó a las primeras autoridades pacenses y la Diputación de Cáceres acordó conceder la Medalla de Oro de la Provincia a la Universidad de Salamanca, a la que durante tanto tiempo estuvimos vinculados. El ayuntamiento también tiene a bien entregarle la Medalla de la Ciudad.