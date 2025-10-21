Reformas en La Roche Sur Yon de Cáceres: 217.000 euros para hacer la calle más accesible y luminosa

"Una actuación que pretende, fundamentalmente, dos cuestiones: dar mayor protagonismo al peatón y mejorar la accesibilidad". Así define el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, el objetivo de las obras que se están acometiendo en la calle La Roche Sur Yon, con una remodelación que incluye la construcción de nuevos acerados, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, así como una nueva pavimentación con aglomerado en toda la vía.

Dos fases

El regidor, que ha visitado la zona esta mañana junto con el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, el edil de Servicios Públicos, Pedro Muriel, y responsables de la empresa encargada de las actuaciones, ha explicado que, en total, se va a actuar en 2.500 metros de acerado y en otros 2.200 metros de aglomerado. Todo ello, incluidos los trabajos ejecutados durante la primera fase, en la que se actuó en la intersección de la Ronda de San Francisco con la calle Río Miño, y la segunda, que se lleva a cabo en estos momentos, y que incluye el tramo que va desde la avenida Cervantes a la calle Río Miño.

Vive mucha gente mayor

Se busca, así, ganar en accesibilidad en una calle que vertebra dos populares barrios de la ciudad (Espíritu Santo y Llopis Ivorra), con la ampliación de acerados, la integración de los alcorques, y el rebaje en todos los pasos de peatones para mejorar el tránsito de las personas con movilidad reducida y los vecinos de la zona, en la que vive mucha gente mayor.

Mejora de la iluminación

Pero, además, la rehabilitación, para la que se han destinado 217.000 euros, contempla la modificación del alumbrado público, para mejorar la iluminación de esta calle, la creación de entre 15 y 20 plazas de estacionamiento y la ordenación de una zona destinada a los contenedores de basura. La calzada reducirá su ancho para aminorar la velocidad a la que circulan los vehículos y se dotará de unas alineaciones correctas a los carriles de circulación.

Por último, el proyecto incluye la renovación de un tramo de saneamiento, así como nuevas bocas de riego para jardinería y baldeo de las calles.

"Es una muestra más del compromiso del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en los barrios de la ciudad, por un lado, y en segundo lugar, de cumplir con nuestros compromisos", ha concluido el regidor cacereño.