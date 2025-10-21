El antiguo directivo de la Federación Extremeña de Atletismo acusado de administración desleal: “Llevo once años sufriendo una persecución”

“Estoy ya harto de once años de persecución”. En estos términos respondió este martes el que fuera secretario general de la federación extremeña de atletismo Pedro T. a preguntas de las acusaciones. El que fuera directivo entre 2014 y 2020 se ha sentado en el banquillo de los acusados junto a otros dos antiguos cargos, el presidente Francisco C. y el presidente de los jueces Luis Fernando D., los tres imputados por un delito de administración desleal durante su etapa en la directiva de la federación. Los tres se enfrentan a seis años de cárcel y están acusados de apropiarse de más de 240.000 euros de la federación para gastos no relacionados con la competición.

La sesión arrancó puntual, a las nueve y media, en la Audiencia Provincial de Cáceres aunque los interrogatorios se demoraron por cuestiones previas. El abogado de la defensa pidió la nulidad del proceso alegando que había dos procedimientos judiciales abiertos, una solicitud que fue denegada por el presidente de la Sala asegurando que cierto es que hubo dos procedimientos en inicio, una querella y una denuncia, pero que el proceso único se ajusta a la ley y "no hay irregularidad". Tras este debate, Pedro T. respondió a las preguntas de la fiscal y de la abogada de la acusación particular.

En relación a las transferencias que hacía desde la cuenta de la federación a su cuenta particular, aseguró que correspondían a su sueldo como secretario general y en cuanto a las costas de una sentencia anterior en la que se le condenó por falsedad documental, defendió haberlas pagado con la tarjeta oficial porque eran relativas a su cargo como secretario general.

Sí justificó los gastos en repostajes y hoteles asegurando que no cobraban dietas aunque en relación a lo segundo mantuvo un desencuentro con la fiscal que aseguraba que hasta en siete ocasiones cargó a la federación los gastos de alojamientos de su mujer y de su hijo. "Es bastante habitual", sostuvo en respuesta al ministerio público.

"Pensaba que se podía hacer así"

Por otro lado y aunque repitió en varias ocasiones que "pensaba que se podía hacer así", aseguró no recordar los gastos en joyerías o supermercados con la tarjeta de la federación, no obstante, añadió en su defensa haber consignado las cantidades a fin de reparar el daño. En esos gastos figuran, entre otros, la compra de unos collares de la marca de lujo Bulgari o electrodomésticos. Fue aquí cuando sostuvo ser víctima de una persecución tras un periplo en tribunales que se inicia en 2015, primero por un delito de falsedad documental y ahora, por administración desleal.

Por último, y ya en relación a los pagos que se investigan al presidente de los jueces, dijo que la Guardia Civil cometió "errores de bulto al sumar las cantidades" para asegurar que hay un remanente que no está justificado. Fue aquí cuando el presidente de la Sala insistió en que si el acusado hacía mención a estos informes de los agentes, era conveniente que declararan antes y más tarde, continuaran los acusados. Estaba previsto, así, que el juicio se prolongue durante la jornada con los interrogatorios, siempre y cuando quieran declarar, de Francisco C. y Luis Fernando D.