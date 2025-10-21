Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda cultural

Talleres, cine y campañas para aprender y proteger Cáceres

Continúan los ‘Sábados Curiosos’ en Coconet, la Casa de Cultura proyecta ‘Clonar a un Hombre’ y la Biblioteca impulsa una campaña por la Ribera del Marco

Ribera del Marco.

Ribera del Marco. / EDUARDO VILLANUEVA

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Diversas actividades acercan la ciencia, el cine y la ecología a la ciudadanía.

Siguen los 'Sábados Curiosos' en Coconet

Hasta el 25 de octubre a las 13.30 horas, continúan los talleres de los Sábados Curiosos en COCONET Mentes Creativas, un espacio donde niños, niñas y personas adultas pueden explorar juntos temas fascinantes como astronomía, arte, química, inventos, tecnología, electrónica e impresión 3D. Cada sábado, de 11.30 a 13.30 horas, se abre una ventana al conocimiento y la creatividad, en un ambiente participativo, divertido y para todas las edades. Las actividades están pensadas para disfrutar en familia o por cuenta propia.

Proyección del documental 'Clonar a un Hombre' en Rodríguez Moñino

Este miércoles 22 de octubre a las 18:30 horas, la Casa Municipal de Cultura Rodríguez Moñino acoge la proyección del documental Clonar a un Hombre, una propuesta que invita a reflexionar sobre las masculinidades y la corresponsabilidad masculina en los cuidados. El acto contará con la presentación de Miguel Lázaro, co-guionista del filme, y está organizado por la Fundación Iniciativa Social. La actividad busca abrir un espacio de diálogo necesario y actual en torno al papel de los hombres en la vida cotidiana y familiar.

Cartel oficial realizado por la Fundación Iniciativa Social.

Cartel oficial realizado por la Fundación Iniciativa Social. / Cedida

La Biblioteca Pública lanza una campaña para proteger la Ribera del Marco

Hasta el 29 de octubre, la Biblioteca Pública de Cáceres impulsa la iniciativa ¡Cuidado con lo que tiras! La Ribera del Marco comienza aquí, dirigida a sensibilizar sobre el impacto negativo de arrojar al inodoro o desagües residuos como toallitas, plásticos, colillas y restos higiénicos.

El objetivo es proteger este espacio urbano y su ecosistema, evitando daños en las tuberías y la contaminación del entorno. Para ello, se han colocado carteles informativos en baños y sumideros, recordando la importancia de adoptar hábitos responsables para preservar la Ribera del Marco. La biblioteca invita a la comunidad a sumarse a esta campaña para mantener limpio y saludable uno de los espacios más importantes de Cáceres.

Ribera del marco.

Ribera del marco. / Jorge Valiente

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un despido laboral en un bar de Llopis, en Cáceres, desencadena una violenta discusión que deja dos heridos
  2. Empleo público en un pueblo a once kilómetros de Cáceres
  3. El Ayuntamiento de Cáceres tiene un nuevo funcionario sin DNI ni personalidad
  4. Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento
  5. Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres
  6. Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival
  7. Hamburguesas, salchichas y música en vivo: el festival de food trucks toma el parque Padre Pacífico en Cáceres
  8. El Gobierno de España autoriza la construcción del segundo tramo de la autovía Cáceres-Badajoz

Talleres, cine y campañas para aprender y proteger Cáceres

Talleres, cine y campañas para aprender y proteger Cáceres

Luz verde al trasvase del Almonte para solucionar el problema del agua en Cáceres

Luz verde al trasvase del Almonte para solucionar el problema del agua en Cáceres

El concurso para la construcción del nuevo Mirador de San Marquino en Cáceres, desierto por cuestiones logísticas

El concurso para la construcción del nuevo Mirador de San Marquino en Cáceres, desierto por cuestiones logísticas

JM.Cruz, diseñador de Cáceres: "La modelo internacional Samantha Keur me propuso una sesión de fotos en el casco antiguo con piezas de mi última colección"

JM.Cruz, diseñador de Cáceres: "La modelo internacional Samantha Keur me propuso una sesión de fotos en el casco antiguo con piezas de mi última colección"

Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre

Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre

Atrium Musicae 2026 bate récords: 16 conciertos en seis localidades de la provincia de Cáceres

Atrium Musicae 2026 bate récords: 16 conciertos en seis localidades de la provincia de Cáceres

El festival más hortera de Cáceres presume de repercusión tras el incidente de Mario Vaquerizo y regresa este fin de semana: "Tres millones de euros de impacto y bodas al estilo Las Vegas"

El festival más hortera de Cáceres presume de repercusión tras el incidente de Mario Vaquerizo y regresa este fin de semana: "Tres millones de euros de impacto y bodas al estilo Las Vegas"

Rosa María Rojo Durán, Maja de Extremadura, marca el regreso de los certámenes de belleza en Cáceres

Rosa María Rojo Durán, Maja de Extremadura, marca el regreso de los certámenes de belleza en Cáceres
Tracking Pixel Contents