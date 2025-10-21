Talleres, cine y campañas para aprender y proteger Cáceres

Diversas actividades acercan la ciencia, el cine y la ecología a la ciudadanía.

Siguen los 'Sábados Curiosos' en Coconet

Hasta el 25 de octubre a las 13.30 horas, continúan los talleres de los Sábados Curiosos en COCONET Mentes Creativas, un espacio donde niños, niñas y personas adultas pueden explorar juntos temas fascinantes como astronomía, arte, química, inventos, tecnología, electrónica e impresión 3D. Cada sábado, de 11.30 a 13.30 horas, se abre una ventana al conocimiento y la creatividad, en un ambiente participativo, divertido y para todas las edades. Las actividades están pensadas para disfrutar en familia o por cuenta propia.

Proyección del documental 'Clonar a un Hombre' en Rodríguez Moñino

Este miércoles 22 de octubre a las 18:30 horas, la Casa Municipal de Cultura Rodríguez Moñino acoge la proyección del documental Clonar a un Hombre, una propuesta que invita a reflexionar sobre las masculinidades y la corresponsabilidad masculina en los cuidados. El acto contará con la presentación de Miguel Lázaro, co-guionista del filme, y está organizado por la Fundación Iniciativa Social. La actividad busca abrir un espacio de diálogo necesario y actual en torno al papel de los hombres en la vida cotidiana y familiar.

Cartel oficial realizado por la Fundación Iniciativa Social. / Cedida

La Biblioteca Pública lanza una campaña para proteger la Ribera del Marco

Hasta el 29 de octubre, la Biblioteca Pública de Cáceres impulsa la iniciativa ¡Cuidado con lo que tiras! La Ribera del Marco comienza aquí, dirigida a sensibilizar sobre el impacto negativo de arrojar al inodoro o desagües residuos como toallitas, plásticos, colillas y restos higiénicos.

El objetivo es proteger este espacio urbano y su ecosistema, evitando daños en las tuberías y la contaminación del entorno. Para ello, se han colocado carteles informativos en baños y sumideros, recordando la importancia de adoptar hábitos responsables para preservar la Ribera del Marco. La biblioteca invita a la comunidad a sumarse a esta campaña para mantener limpio y saludable uno de los espacios más importantes de Cáceres.