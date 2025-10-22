Eventos culturales
El alcalde de Cáceres pide ahora no polemizar con Extremúsika y asegura que “hay festival para rato” en la ciudad
Mateos responde al amago del promotor de cambiar la ubicación
El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha pedido “no polemizar” con el Extremúsika, tras haber solicitado un informe a la organización de asistencia e impacto económico de la última edición (vinculado a la subvención de 2026), al ser preguntado por la posible marcha del festival de la ciudad, que tantean los promotores.
Alianza
Mateos se ha mostrado “convencido” de la alianza Cáceres-Extremúsika. “Extremúsika y Cáceres llevan muchos años unidos; es un festival para la gente joven de referencia, no solo en la ciudad, sino también en Extremadura”, ha señalado el regidor a preguntas de los medios sobre el amago del promotor de trasladar el evento a otro municipio.
“Queda Extremúsika para rato y queda mucho Extremúsika en la ciudad de Cáceres”
Al respecto, Mateos ha señalado que “queda Extremúsika para rato y queda mucho Extremúsika en la ciudad de Cáceres”, ha manifestado tras la inauguración este miércoles de las jornadas ‘Cátedra Economía Circular de Extremadura’, que se han desarrollado en el Palacio de Congresos.
'Normalidad'
“Hay que moverse en la absoluta normalidad y no vamos a polemizar en una cuestión que es normal todos los años”, según el regidor cacereño, en referencia a que “cuando termina cualquier evento de ámbito cultural que tiene una subvención pública hay que hacer una evaluación posterior”.
En esta línea, el alcalde ha recalcado que “hay que justificar el retorno que tiene para la ciudad de Cáceres, como se ha hecho siempre. Y una vez que eso queda acreditado, que siempre queda acreditado, se empieza a trabajar en la edición del año siguiente”.
El regidor ha exigido un informe de afluencia a los organizadores del Extremúsika, que se celebró en el recinto ferial durante tres jornadas el pasado puente del 12 de octubre, y ha ligado ese documento a la renovación de la subvención al festival, que este año ha sido de 200.000 euros (vía remanente de Tesorería y otros 50.000, vía presupuesto de 2025).
