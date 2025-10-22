Álvaro Vargas Llosa evoca la memoria de su padre en la inauguración de la Bienal de Literatura en Cáceres: “Su fantasma recorrerá este festival”

La inauguración de la VI Bienal de la Cátedra Vargas Llosa, que se celebra en Cáceres (la primera vez fuera de América) ha contado con una evocación de la memoria del Nobel por parte de su hijo, el ensayista Álvaro Vargas Llosa, quien ha expresado que es la primera Bienal “sin mi padre, pero estará su fantasma” y que “las relaciones entre los fantasmas y la literatura son fascinantes”; al tiempo que ha expresado que “este festival es un refugio del espíritu” y que “el mundo allá afuera está revuelto, complicado. Imperan los antagonismos, la polarización, los abusos de poder, las imposiciones, las afirmaciones tajantes y la guerra”.

Durante su alocución sobre el escenario del Gran Teatro (GT) cacereño, el ensayista ha destacado que “quisiera pensar que aquí va a ocurrir en estos días lo contrario: la tolerancia, el respeto, la pluralidad, la defensa de los valores de la libertad, que son también la defensa de los valores del espíritu y de la cultura”.

En este sentido, se ha referido al “proceso transformador de la literatura”, que “convierte en bello lo más horrible”. Y que, por tanto, “ese espíritu seguramente prevalecerá entre nosotros en estos días a modo de defensa, de muro de contención contra ese mundo allá afuera, que se ha complicado, que se ha ennegrecido muchísimo”.

El hijo del Nobel de Literatura durante su alocución en Cáceres / EFE

El hijo del Nobel también ha señalado que “los primeros Vargas que llegaron a América salieron de aquí con la primera oleada de españoles que fueron al encuentro de América”, en referencia a Extremadura. Aunque ha especificado que, “probablemente, el origen remoto sea asturiano” y que “sobre eso hay un debate no resuelto”. Pero que salieron de Extremadura, y que la región “está instalada en el imaginario de los americanos y muy particularmente de los peruanos”.

Se refugió “en la familia” y sus hermanos y él mismo leían al Nobel pasajes de algunas novelas

Vargas Llosa ha insistido en la versión fantasmagórica de su padre durante las diferentes actividades de la Bienal, que se diseminan (hasta el 25 de octubre) entre Cáceres, Badajoz, Trujillo, en diversos escenarios como: el Gran Teatro, el Palacio de los Golfines de Abajo, el Museo Helga de Alvear, la Iglesia de Santa Catalina y el Palacio de Congresos de Badajoz; y en el Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujillo.

“El fantasma de mi padre rondará estas mesas redondas, conferencias, presentaciones, conciertos”, ha desglosado el hijo del Nobel (fallecido el pasado mes de abril). “No será un fantasma con la intención de asustar a nadie, sino que escuchará atentamente las ponencias, presentaciones, que aprenderá de todas ellas y, sobre todo, que preguntará ansiosamente por los pasillos quién va a ganar, a quién le van a dar el premio”. El fallo del jurado se conocerá el sábado en el transcurso de una gala en el GT.

Últimas semanas del Nobel

Álvaro Vargas Llosa también se ha referido a los últimas semanas de vida del Nobel: “Sus defensas estaban muy disminuidas, su capacidad cognitiva iba poco a poco cediendo, de manera que estaba muy limitado en aquellas actividades que podían darle alguna alegría”. Y ha narrado los últimos paseos en auto por Lima con su padre y cómo se le ocurrió la idea de que esos paseos fuesen literarios.

Según el ensayista, “pensé, por qué no visitamos escenarios de sus novelas, lugares donde ocurren cosas, pasajes de sus novelas que estén situados; ambientados en escenarios de la vida real”. Y ha contado que la rutina consistía en que, “en el trayecto, yo le iba contando la novela en cuestión para que él hiciera un ejercicio de memoria y ayudarlo a revivir la experiencia de haberlas escrito”.

Esos viajes también tenían otro objetivo: “La escenificación de la ficción; la encarnación de la ficción sobre un escenario, tratar de que en algunos de esos momentos” el Nobel “se imaginara a sí mismo convertido en un personaje de su propia novela”. Y ha añadido que “juraría que en algunos instantes se logró, pero no puedo asegurarlo. Lo que sí puedo decir es que fue muy feliz escuchando estos relatos” en las últimas semanas de su vida.

Por último, ha destacado cómo en los últimos días esos paseos ya no eran posibles. Y que se refugió “en la familia” y sus hermanos y él mismo leían al Nobel pasajes de algunas novelas; “sobre todo poemas y cuentos”. Y se ha detenido en cuando le leyó ‘El barco ebrio’ (‘Le Bateau ivre’ en el original francés), que es un poema en verso de Arthur Rimbaud. “Escuchó muy atentamente y al terminar me sorprendió muchísimo, me dejó helado con una frase muy hermosa; me dijo, ‘me acordaba del ritmo, no de las palabras’”.

Y ha dado sentido a esto, aludiendo a que “en la antecámara de la muerte lo último que uno pierde es la sensibilidad auditiva y musical”. De manera que, según el ensayista, Mario Vargas Llosa “se fue de este mundo con una sensibilidad auditiva y musical poblada de poesía; poblada de literatura”.