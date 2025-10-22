Cáceres 2031 contará con 550.000 euros para el próximo año

Cáceres 2031 contará con 550.000 euros para 2026. Así lo ha aprobado este martes el Consejo Rector de la entidad, presidido por el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y del que también forman parte la Junta de Extremadura y las Diputaciones de Cáceres y de Badajoz. El consorcio dio así el visto bueno al presupuesto de la entidad el próximo año y anunció que pondrá en marcha el año que viene una Oficina de Activación Cultural, que funcionará como una estructura permanente de ámbito regional.

Según recogieron las fuentes oficiales de la candidatura en una nota de prensa hecha pública en la tarde de este martes, la nueva Oficina de Activación Cultural permitirá «ofrecer una agenda global de todas las entidades que forman parte del consorcio, siendo un punto de conexión y de recogida de información cultural de todas ellas».

Avances en la candidatura

Por su parte, la coordinadora de la candidatura Iris Jugo dio cuenta de los avances de la candidatura, que en las últimas semanas ha reforzado sus conexiones internacionales, especialmente a través de su presencia y los contactos mantenidos durante la Semana Europea de las Regiones. Así, expuso que en Bruselas Cáceres 2031 mantuvo reuniones con entidades como Eurocities, Culture Action Europe, Europa Nostra, Europaeum y la Unesco. En diciembre de este año, las candidatas deberán presentar su proyecto, plasmado en un ‘BidBook’ que será evaluado por expertos.