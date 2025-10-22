Cáceres se queda sin los 3,3 millones de Europa para rehabilitar la Ribera del Marco

Malas noticias para Cáceres. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) del Gobierno de España no ha incluido el Proyecto Recrea para actuar sobre la Ribera del Marco entre los que recibirán financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La ayuda fue solicitada a la Fundación Biodiversidad y la intención era obtener 3,3 millones de euros para rehabilitar 3.750 metros del cauce y renaturalizar 25 hectáreas desde Colón hasta Fuente Fría.

Lamento

El ayuntamiento lamenta la noticia: «Consideramos que el apoyo financiero del Gobierno central hubiera ayudado a impulsar un proyecto tan demandado por la ciudadanía cacereña que, además, este equipo de Gobierno está comprometido a ejecutar», explica a través de su departamento de prensa. Aún así, anuncia que volverá a concurrir en futuras convocatorias junto a la asociación SEO/BirdLife.

Así estaba proyectado

El Proyecto Recrea (siglas de Renaturalización, Conectividad, Recuperación y Adaptación) tenía por objetivo la transformación del entorno urbano con trabajos sobre el cauce, la creación de corredores verdes y la mejora de la calidad de los habitantes para convertir a la ciudad en un referente de sostenibilidad. El presupuesto estaba dividido, tal y como se informó el pasado mes de abril, en la parte del consistorio (2.588.176,20 euros) y de la organización (783.711,06 euros) para un total de 3.371.887,26 euros. Tenía un plazo de ejecución de unos tres años.

Jorge Valiente

Renaturalización

El proyecto de renaturalización consistía en el trabajo sobre los 3.750 metros de cauce de la Ribera del Marco (16,75 hectáreas) para su rescate, la restauración ambiental del ecosistema y de los valores ecológicos, la restitución y mejora de la calidad ambiental de la Charca del Marco, el fomento de las poblaciones autóctonas y la recuperación del uso público para que los cacereños puedan pasear por el terreno.

La actuación no se habría ejecutado hasta que se soterrase el colector de la Ribera

Conectividad

Incluía también una parte de conectividad en las inmediaciones del Parque del Rodeo con trabajos en 25 hectáreas desde Fuente Fría hasta la plaza de los Conquistadores (Colón). También se iba a trabajar en el aparcamiento del hospital Parque San Francisco, en el entorno del pabellón Serrano Macayo y los viales de conexión. Por poner un ejemplo. En el párking estaba previsto eliminar los elementos que no tienen relación con la naturaleza, rehabilitar el espacio, crear un suelo permeable o hacer unas estructuras de sombra natural.

Tres ejes

El proyecto abordaba tres ejes fundamentales de actuación. Planteaba un contenido de planificación estratégica con un plan de infraestructuras verde y azul que iba a servir de hoja de ruta para la sostenibilidad urbana en los próximos años. El segundo pasaba por la renaturalización y conectividad de espacios vinculados a la Ribera, donde se iban a eliminar las especies invasoras, se plantaría vegetación autóctona y se crearían zonas verdes urbanas para mejorar la conexión ecológica. Por último, entraba en juego la sensibilización para informar a la población de la ciudad.

Noticia

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el consistorio, pero cuenta que «no tira la toalla y mantiene su hoja de ruta y su compromiso para llevar a cabo la recuperación del Marco». Por ello, aseguran que se va a publicar «de manera inminente» la licitación de la redacción del proyecto del Plan Director de la Ribera por 55.000 euros, que se convertirá en el documento a seguir para la regeneración de este espacio verde. Sin embargo, cuando Pedro Muriel presentó el proyecto hace seis meses ya dijo que este mismo concurso «se publicará en las próximas semanas».

Así hablaba Mateos

Este plan, en palabras del alcalde Rafa Mateos, «es fundamental para que la ciudad recupere el Marco y que el Marco se integre en la vida de la ciudad porque su origen se encuentra en esta zona. Me voy a dejar la piel para que la población siga mirando al Marco y para que se integre en el entorno del casco histórico». Una vez esté listo, las actuaciones se dividirán por fases que deberían comenzar a acometerse a lo largo de este mandato

Obras de Acuaes

Por otro lado, hay que tener en cuenta que antes de acometer cualquier obra en la Ribera del Marco deberá haberse ejecutado la renovación de saneamiento y depuración de aguas que Acuaes (Aguas de las Cuencas de España) ha proyectado para la ciudad con una inversión total de 121 millones de euros. La primera de las obras que incluye ya se está realizando: el Colector Universidad. En el Marco se soterrará el colector ubicado en la zona. También contempla la construcción de una nueva depuradora para 214.000 habitantes equivalantes, la renovación de doce kilómetros de tuberías interceptoras y la ejecución de seis kilómetros de impulsiones, dos estaciones de bombeo y tres tanques de tormentas.

Fondos EDIL

Las primeras actuaciones que se acometan en la zona serán con cargo a los Fondos EDIL, de los que la ciudad sí recibió hace una semanas 12,5 millones. En este plan, el ayuntamiento incluyó 800.000 euros para la Ribera.

Sin duda, es un paso atrás en la renaturalización de un espacio olvidado de la ciudad y con un enorme potencial tanto para el ciudadano, como para el turista. A la espera de los nuevos pasos que dé el consistorio, lo único que queda claro es que la rehabilitación de la Ribera del Marco está estancada, pero existen motivos para mirar al futuro con optimismo para su recuperación.