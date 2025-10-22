El Centro Ibérico de Energía de Cáceres cuenta ya con 108 investigadores de 26 países

El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía (CIIAE), que lleva funcionando dos años en unos laboratorios de la Escuela Politécnica de Cáceres, cuenta ya en su nómina con 108 investigadores de 26 nacionalidades que, en antes del verano de 2026, se trasladarán a las nuevas instalaciones del centro que se están construyendo en la finca El Cuartillo.

Las obras del CIIAE, que supondrán una inversión final de más de 100 millones de euros del Gobierno central y la Junta de Extremadura con ayuda de fondos europeos, comenzaron en agosto de 2024 y, en la actualidad la planta piloto está al 78,17% de ejecución, y se prevé que pueda estar terminada para final de este año.

En cuanto al edificio principal y la incubadora se encuentra al 56,35% de ejecución y las obras estarán terminadas para la primavera del 2026, por lo que las previsiones son que antes del verano pueda estar en funcionamiento, una vez hayan sido equipados los laboratorios, con el material técnico y científico, que está ya contratado por valor de 24,7 millones de euros, lo que supone el 89,26% del total.

Más contrataciones

Así lo adelantó la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, que ha visitado el CIIAE en la Escuela Politécnica junto al consejero de Economía, Guillermo Santamaría, ya que se trata de un proyecto enfocado a atraer empresas y retener talento en la región. De hecho, en lo que queda de año se esperan otras contrataciones asociadas a proyectos en marcha y otros recientemente aprobados (MSCA-COFUND).