Cinco acusados se enfrentan a penas que suman 46 años de cárcel por vender drogas en Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres juzgará este jueves a cinco acusados de pertenecer a una organización criminal dedicada a la venta de drogas. Está previsto que el juicio se celebre a primera hora en la sala de vistas y comparezcan los imputados, uno de ellos se encuentra en prisión provisional porque tiene antecedentes penales.

En concreto, la fiscalía contempla en su escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario penas de cinco años de prisión para cada uno por el delito de tráfico de drogas y penas de cuatro años para cuatro acusados y cinco para el que tiene antecedentes por el delito de organización criminal. En total, las penas sumadas ascienden a 46 años de cárcel.

El documento recoge que los cinco acusados “venían dedicándose desde fechas no determinadas pero anteriores y próximas al mes de octubre de 2023 a la distribución a pequeña escala de sustancias estupefacientes, cocaína y heroína, haciendo de esta actividad su medio de vida”. Pone de relieve que “esta actividad fue revelada tras investigaciones realizadas desde el mes de diciembre por agentes que constataron que los cinco llevaron diferentes actividades para conseguir la droga y luego venderla”.

Precisa el texto que, primero, en enero y febrero de 2024, “dos de los acusados viajaron a Dos Hermanas para realizar un nuevo aprovisionamiento al haberse quedado sin droga para vender los días anteriores”. Tras adquirir la sustancia, “una de las acusadas ha venido utilizando su domicilio para elaborar las dosis y distribuirlas para la venta”. Por último, el quinto acusado “se encargaba de almacenar las sustancias para proceder a su venta por él mismo y el resto de acusados en varios domicilios.

De cocaína a Trankimazín

Como consecuencia de estas vigilancias, la Guardia Civil realizó un registro en marzo de 2024 en los tres domicilios objeto del seguimiento y encontraron dinero en efectivo, una báscula de precisión, bolsas de plástico con recortes rectangulares, un terminal móvil, cocaína, anfetaminas, trankimazín, heroína y cannabis.

Los agentes concretan que los cinco actuaban “de forma coordinada en la que la acusada se dedicaba al control diario de las ventas de dosis, dando instrucciones al resto de acusados tanto para la venta como para la recaudación del dinero y coordinando todo lo relacionado con la compra de las sustancias, otro acusado se encargaba del control de los distribuidores y cobro de deudas, otro de funciones de apoyo en la adquisición y transporte, otro se dedicaba al apoyo y a la venta y el último, era intermediario con los proveedores. Cuatro de los cinco detenidos son consumidores de diferentes sustancias.