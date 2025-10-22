Obras
Los mayores de la Bondad tendrán un centro renovado en Cáceres: "Sin goteras, fachada pintada y nuevos canalones"
El ayuntamiento invierte 37.700 para acometer mejoras
El Ayuntamiento de Cáceres ha acometido una serie de obras de mejora en el Hogar de Mayores de La Bondad con una inversión de 37.700 euros. El objetivo de la actuación es "que todas las personas que acuden allí cada día puedan hacerlo en las mejores condiciones posibles".
Actuaciones
Para ello, se han realizado actuaciones como el arreglo de la cubierta para la eliminación de goteras y las filtraciones existentes que dañaban la parte interior del inmueble, así como el arreglo de los falsos techos dañaados, pintura exterior e interior de las instalaciones, y cambio de bajantes y canalones.
Obras
El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, destaca que "los mayores son una prioridad para este equipo de Gobierno, y somos conscientes de que la sede de La Bondad es un recurso fundamental para todos ellos".
Primera fase
"Estamos solo ante una primera fase, ya que posteriormente afrontaremos la sustitución del solado de distintas dependencias, entre otros arreglos necesarios para que todos las personas que a diario acuden a La Bondad, a los distintos talleres y actividades, puedan hacerlo en las mejores condiciones posibles", ha subrayado Bazo.
