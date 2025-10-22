Miguel Lázaro, docente: "Ser hombre puede ser mucho más enriquecedor de lo que nos enseñaron"

El investigador, docente y divulgador Miguel Lázaro acumula más de una década de trabajo en torno a la igualdad de género, con el objetivo de acercar el mensaje del feminismo y la equidad a los hombres. "Imparto formaciones, participo en investigaciones y también me dedico a la divulgación y la sensibilización, como en los documentales de la serie Clonar a un Hombre".

'Clonar a un Hombre'

Clonar a un Hombre es una serie de dos documentales en los que diferentes hombres hablan a cámara, en formato retrato, compartiendo sus vivencias personales. Reflexionan sobre cómo aprendieron a ser hombres, sobre las identidades masculinas que se les impusieron o adoptaron, y cómo todo eso ha influido en sus vidas, en sus relaciones con otras mujeres y con otros hombres.

"El primer documental aborda la masculinidad de forma general, planteando preguntas sobre qué significa 'ser hombre' hoy. El segundo, titulado Los cuidados, se centra en la relación de los hombres con el cuidado. Qué cuidados recibieron de niños, qué entienden por cuidar, qué barreras encuentran en lo aprendido sobre el cuidado, y cómo lo ejercen en sus distintos roles, como padres, maridos, hijos o amigos". Por primera vez, presentarán el documental en Extremadura, este miércoles 22 de octubre a las 18.30, en la casa de la cultura Rodríguez Moñino en Cáceres.

Documental 'Clonar a un Hombre': los cuidados, parte 2. / Cedida

Idea original

"La idea original del documental surgió de Iván Roiz, director de cine. Yo formaba parte de la asociación 'Masculinidades Beta', una organización que ya no existe, y allí volví a coincidir con Iván, a quien ya conocía de otros proyectos y asociaciones. En su momento, quería hacer una película comercial sobre masculinidades, pero en su proceso de investigación, nos propuso crear un documental, algo que apoyamos desde la asociación. Así nació el primer filme, que se estrenó en 2020 en Youtube".

Ambas películas están disponibles en YouTube, de forma gratuita. Queremos que sirvan como herramientas de sensibilización, que lleguen al mayor número de personas posible. Actualmente se utilizan mucho en charlas, talleres y actividades educativas. Y la verdad es que la acogida que han tenido en la plataforma ha sido increíble.

Espacios de conversación

Por último, Lázaro subraya la importancia de que los hombres empiecen a hablar más sobre aquello que, tradicionalmente, han callado. "Creo que es algo que podemos cambiar, que podemos aprender: hablar más sobre nuestras vidas, escucharnos, compartir experiencias con otros hombres. Eso nos permite crecer, aprender y transformarnos".

"Las películas buscan precisamente eso, abrir espacios de conversación sobre los cuidados, el autocuidado, las relaciones de pareja. En ellas participan hombres de distintas orientaciones sexuales, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, que comparten sus vivencias desde la honestidad y la intimidad. Es un mensaje para todos los hombres, porque de una forma u otra, hemos crecido con modelos muy limitantes. Pero ser hombre puede ser algo mucho más enriquecedor, tanto para nosotros como para quienes nos rodean".