Vecinos de la parte antigua de Cáceres denuncian "destrozos" por el paso de una hormigonera por la calle Consolación en dirección prohibida

La Asociación Vecinal Ciudad Monumental denunció este martes "destrozos" por el paso de una hormigonera en dirección prohibida por la calle Consolación de la parte antigua de Cáceres. Los representantes de la junta directiva consideran, tras ser consultados por este diario, que "el pavimento no está preparado para que pasen vehículos de alto tonelaje".

Criterios

"No sabemos cómo, ni en base a qué criterios, se otorgan los permisos para que los camiones y hormigoneras puedan adentrarse en las calles del casco histórico de la ciudad. Imagino que esta empresa lo tendría todo en regla. Nuestra queja va más allá: ¿Por qué se permite el paso de vehículos que pesarán más de diez toneladas por un entorno que es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco?", se cuestionan también.

Varias quejas

Las quejas han sido transmitidas en varias ocasiones por los vecinos al consistorio, primero bajo el mandato de Juan Manuel Honrado y ahora de Jéssica Robles. Inciden en que estos problemas vienen sucediéndose desde el año 2018: "A una vecina la rompieron el balcón hasta tres veces". "El pavimento está hecho para que pasasen carruajes hace siglos, no para que vengan hormigoneras. Se pueden romper las tuberías o el propio suelo", inciden.

Obras necesarias

"Comprendemos que la gente haga obras", resalta la asociación, consciente de que residen en un entorno que debe ser objeto de continuas actuaciones por la longevidad de sus infraestructuras. "Pero los vehículos que entren con materiales deberían ser más pequeños", concluyen.