Pasajes del terror en Cáceres: fechas, barrios y actividades para Halloween 2025

Este año, la programación de Halloween llegará a distintos barrios y espacios de toda la ciudad, ampliando así su alcance y ofreciendo actividades para todos los públicos. Comenzará el sábado con el evento Experimento histeria, organizado por la Asociación Vecinal Sierra de San Pedro en el Poblado Minero, una propuesta que crece cada año. Las actividades continuarán hasta el 1 de noviembre, con una decena de eventos gratuitos preparados por diversas asociaciones vecinales. Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa Jacobi Ceballos, concejala de Participación Ciudadana, Barrios y Universidad Popular del Ayuntamiento de Cáceres, acompañada por representantes de diversas asociaciones vecinales, quienes han presentado las actividades previstas para los amantes del terror.

Jacobi Ceballos junto a diversos representantes de asociaciones vecinales de Cáceres. / Esteban Valero Vizcano

Fiesta de la castaña

En primer lugar, Celia Rubio, vicepresidenta de la Asociación Vecinal Ciudad Monumental, ha señalado que el año pasado no pudieron llevar a cabo actividades, pero que este año regresan con la tradicional Fiesta de la Castaña, a la que están invitados no solo los vecinos del barrio, sino toda la ciudadanía cacereña. "Queremos retomar los productos típicos del otoño, como las granadas, los membrillos o las castañas, e invitar a la gente a que preparen elaboraciones caseras con ellos", ha explicado. La actividad se celebrará el viernes 31 de octubre a partir de las 18.00 horas.

Pasajes del terror

Por otro lado, Joaquín Balondo, presidente de la Asociación Vecinal Montesol, ha anunciado que este año el tradicional pasaje del terror se llevará a cabo en la piscina del complejo Cáceres El Viejo. En esta edición participarán cuatro asociaciones: tres vecinales, Montesol, La Mejostilla y Cáceres el Viejo y una cultural, la asociación Fans de Extremadura.

Asimismo, María Mojonero, presidenta de la Asociación de Vecinos Sierra de San Pedro, ha informado que serán los encargados de inaugurar la semana de Halloween este sábado, 25 de octubre, con un pasaje del terror en el Poblado Minero, organizada con la colaboración de los propios vecinos. El evento comenzará sobre las 20.00 horas y se prolongará hasta las 23.30, con una barra para amenizar la tarde y ofrecer servicio a quienes se acerquen. Además, los niños podrán acudir disfrazados y disfrutar de juegos en el parque.

Por su parte, Nati Zancada, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, ha recordado que fueron los primeros en poner en marcha la celebración del Día del Terror en la ciudad. Este año volverán con su ya tradicional pasaje del terror, bajo el nombre El Matadero de Aldea Moret, que tendrá lugar el 31 de octubre a las 20.00 horas. Ese mismo día, en el barrio de La Cañada, se celebrará un concurso de disfraces a partir de las 19.30 horas, dirigido a niños y niñas de entre 0 y 15 años. La actividad contará con premios, diplomas y mucha diversión, tal y como ha señalado Isabel Alonso, nueva presidenta de la Asociación de Vecinos de La Cañada.

Fiesta infantil de Halloween

De forma paralela, a partir de las 18.00 horas habrá una fiesta infantil de Halloween en el centro vecinal la Madrila - Peña del Cura, también el 31 de octubre. "Entendemos que la ciudadanía debe repartirse entre los distintos barrios. Como novedad este año, los días 1 y 2 de noviembre realizaremos un escape room en nuestras propias instalaciones, donde viviremos una experiencia aterradora. La actividad estará organizada por el grupo de teatro de la asociación vecinal, afirma Paco de Borja, representante de la asociación. La programación finalizará con un pasacalles realizado por la Asociación de Vecinos Vistahermosa, en la que padres e hijos recorrerán todo el barrio pidiendo 'truco o trato'.

Por último, Ceballos ha agradecido a todas las personas que hacen posible esta programación, destacando su tiempo, dedicación y compromiso por ofrecer actividades y espacios de encuentro para todos los vecinos y vecinas, sin importar la edad o los gustos. "Esto es lo que construye ciudad, y es posible gracias a quienes entregáis tanto por Cáceres", concluye.