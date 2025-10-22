El PSOE de Cáceres habla de "falta de gestión y ambición" después de que el Gobierno no conceda 3,3 millones para la Ribera del Marco

No han tardado en salir las primeras reacciones y críticas tras la noticia de que el Gobierno no ha concedido los 3,3 millones de euros para actuar y renaturalizar la Ribera del Marco. El Grupo Municipal Socialista, a través de su concejal Jorge Villar, ha denunciado que Cáceres haya perdido el dinero del Proyecto Recrea por su "incapacidad para gestionar y aún así culpe al Gobierno de España".

"Falta de gestión"

El edil socialista ha lamentado la noticia avanzada por este diario, "que es el reflejo más claro de la falta de gestión y de ambición del actual gobierno municipal del Partido Popular, algo a lo que ya nos tiene acostumbrado". Villar ha recordado que "gracias al trabajo de la anterior corporación socialista y a la colaboración con el Gobierno de España, Cáceres ha conseguido atraer más de 121 millones de euros en fondos europeos y nacionales, para la gran actuación de saneamiento y depuración que ejecutará Acuaes, y que marcará un antes y un después en la recuperación medioambiental de la Ribera".

Galería | Este es el estado de la Ribera del Marco /

Contradicción

"No se puede ir contra el Gobierno de España en una cosa y después no reconocer su apoyo en la otra", ha reprochado el concejal. "Cuando el PP fracasa en sus gestiones, busca culpables fuera. Pero la realidad es que el proyecto Recrea del Ayuntamiento de Cáceres ha obtenido una de las puntuaciones más bajas de todas las presentadas en España, lo que demuestra una preparación deficiente y una falta de rigor absoluto".

De izquierda a derecha: Jorge Villar, Fernanda Valdés, Belén Fernández, Alberto Serna y David Holguín. / Ángel García Collado

Incapacidad

El edil socialista ha subrayado que "la incapacidad del Partido Popular para captar fondos europeos empieza a ser una constante preocupante. Siguen sin conseguir proyectos, no ejecutan los más de 20 millones de euros obtenidos en la legislatura pasada, y aun así mantienen un discurso victimista, como si Europa o Madrid les tuvieran manía", ha ironizado.

"Inquina y mala fe"

Villar ha recordado, además, que "es el mismo Partido Popular que, en la legislatura anterior, acusaba con inquina y mala fe al gobierno socialista por supuestamente haber dejado escapar fondos europeos para la Ribera del Marco". "Hoy, la realidad se impone: han probado su propia medicina. Entonces era pura propaganda, ahora es un fracaso de gestión tangible, medible y doloroso para la ciudad". Por último, el concejal socialista ha insistido en que "la Ribera del Marco no puede seguir siendo rehén de la incompetencia del PP. La recuperación de este pulmón verde de Cáceres es una prioridad que requiere liderazgo, trabajo técnico y colaboración institucional, no excusas ni enfrentamientos estériles con el Gobierno de España".