¿Quieres ser taxista en Cáceres? Estos son los requisitos para presentarte a la prueba y obtener el permiso

Cáceres convoca pruebas de aptitud para la obtención del permiso municipal de conducción de taxis. El Boletín Oficial de la Provincia hace públicas las bases reguladoras del procedmiento necesario para ser conductor de vehículos adscritos a las licencias municipales de Auto-Taxi emitidas por el ayuntamiento.

Requisitos

Las personas que deseen participar en los examenes deben cumplir requisitos tener el permiso de conducción tipo B válido y vigente, no padecer enfemerdad infecto-contagiosa o impedimentos físicos o psíquicos y carecer de antecedentes penales. Para presentarse, deberán registrar el documento en el ayuntamiento en el plazo de 20 días hábiles (hasta mediados del próximo mes). Las solicitudes deberán ir acompañadas de fotocopias compulsadas del DNI y cané de conducir, certificado médico oficial y de penales y dos fotografías actuales a color de tamaño pequeño.

Examen

El examen consistirá en una prueba tipo test con un tiempo máximo de 60 minutos. Estará dividido en tres bloques: ordenanza de taxis en la ciudad, normas de circulación y conocimientos de Cáceres. Cada uno de ellos tendrá cinco preguntas con cuatro respuestas alternativas. Para superarlo, será necesario contestar bien a tres cuestiones en cada uno de los bloques.

Taxis en la parada de Cánovas. / Carlos Gil

Más pruebas

Además, el cuestionario contendrá otras dos preguntas adicionales en cada bloque por si son objeto de anulación con posterioridad al inicio de la prueba selectiva. En el apartado de conocimiento de la ciudad, se propondrán dos puntos del casco urbano como origen y destino al azar, debiendo indicar el aspirante el itinerario correcto entre ambos puntos. Esta es la prueba de aptitud que será imprescindible elaborar de forma correcta para ser considerado aprobado.

Aumento de licencias

Esta convocatoria llega apenas medio año después de que se aprobase la actualización de la ordenanza reguladora de la tasa para aumentar el número de licencias de autotaxis, que no se modifica desde que se aprobó en 1998. Esto implicará el aumento de números de taxis y una revisión al alza de las tarifas. Fue aprobado en la sesión plenaria de marzo con una moción de Vox que salió adelante con los votos a favor del PP. Actualmente, este servicio cuenta con 75 autónomos en la capital cacereña, y son ellos mismos los que prefieren un aumento mínimo de licencias.