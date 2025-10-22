Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuestro pasado

Los seis jamones que 'El Satu' no pudo comerse en Cáceres

Figura popular de la ciudad, fue guía turístico desde niño, sobrevivió a una infancia dura y protagonizó algunas de las anécdotas más recordadas por los cacereños

Saturnino Royo Galán.

Saturnino Royo Galán. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En noviembre de 1974 'El Satu', personaje popular de la ciudad, saltó a las páginas del diario cuando apostó dos mil pesetas a que era capaz de comerse un jamón de seis kilos. Abandona a los tres, empujado con seis bollos de pan y cuatro Trinaranjus.

Origen

Satu nació en el seno de una familia de cuatro hermanos el 12 de enero de 1943 en Fuente Rocha, donde residía junto a su hermana Pilar. Tras las pocas lecciones de cultura general que aprendió de don Cándido, se puso a trabajar con tan solo 7 años y lo hizo como guía turístico de la parte antigua. 

Infancia complicada

No fue una infancia fácil la suya, marcada por el sarampión, la meningitis y el paludismo que le dejaron como secuela una epilepsia gracias a la que protagonizó una de las anécdotas más famosas que se recuerdan en Cáceres: Un día, tras un ataque, dieron por muerto a Satu, colocaron en el cuarto el ataud y cuando lo iban a cerrar se escuchó la voz de Satu: "Mama, pan".

