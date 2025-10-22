Nuestro pasado
Los seis jamones que 'El Satu' no pudo comerse en Cáceres
Figura popular de la ciudad, fue guía turístico desde niño, sobrevivió a una infancia dura y protagonizó algunas de las anécdotas más recordadas por los cacereños
En noviembre de 1974 'El Satu', personaje popular de la ciudad, saltó a las páginas del diario cuando apostó dos mil pesetas a que era capaz de comerse un jamón de seis kilos. Abandona a los tres, empujado con seis bollos de pan y cuatro Trinaranjus.
Origen
Satu nació en el seno de una familia de cuatro hermanos el 12 de enero de 1943 en Fuente Rocha, donde residía junto a su hermana Pilar. Tras las pocas lecciones de cultura general que aprendió de don Cándido, se puso a trabajar con tan solo 7 años y lo hizo como guía turístico de la parte antigua.
Infancia complicada
No fue una infancia fácil la suya, marcada por el sarampión, la meningitis y el paludismo que le dejaron como secuela una epilepsia gracias a la que protagonizó una de las anécdotas más famosas que se recuerdan en Cáceres: Un día, tras un ataque, dieron por muerto a Satu, colocaron en el cuarto el ataud y cuando lo iban a cerrar se escuchó la voz de Satu: "Mama, pan".
