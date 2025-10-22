Talleres para agitar conciencias en La Muela en Cáceres

Otoño de ideas y acción en la ciudad.

Charla sobre el paisaje vegetal en Los Siete Jardines

El próximo jueves 23 de octubre a las 18:00 horas, el ciclo Otoño Literario ofrecerá una actividad especial en el espacio Los Siete Jardines de Cáceres. Bajo el título Aproximación al paisaje vegetal de la ciudad de Cáceres, el investigador y divulgador Gonzalo Barrientos propondrá una reflexión literaria y sensorial sobre el entorno natural urbano. Se trata de una invitación a observar y redescubrir la vegetación de la ciudad desde una mirada poética y consciente, fusionando la palabra con la naturaleza.

Cartel original de la charla realizada por Gonzalo Barrientos. / Cedida

Taller de autodefensa digital en La Muela

Los días 16 y 23 de octubre, el centro social La Muela acoge el taller Activismo en la Red: Autodefensa Digital, una propuesta práctica para quienes quieren recuperar el control sobre su vida digital frente a la vigilancia de las grandes plataformas tecnológicas. En dos sesiones complementarias, una más básica y otra más avanzada, se abordarán temas clave como:

Configuración del móvil para mayor privacidad

Uso de aplicaciones libres y seguras

Protección de fotos, mensajes y navegación

El taller está dirigido a todos los públicos y no se requieren conocimientos previos. Una herramienta imprescindible para activistas y personas preocupadas por su seguridad digital.

Asimismo, este miércoles 22 de octubre a las 19.00 horas, en el centro social, tendrá lugar un taller de cine comunitario centrado en los temas de Migraciones y Memoria. La apertura de puertas será a las 18.30 horas y la entrada es totalmente libre. La actividad está organizada por el 'Colectivo Cala' en colaboración con el CSOA La Muela, y será facilitada por la Escuela de Cine Comunitario Andante en Abya Yala, América Latina, un proyecto con amplia trayectoria en la creación audiovisual desde y para los pueblos. Durante las dos horas del taller se explorará cómo trabajar la migración y la memoria desde los imaginarios colectivos, utilizando herramientas del cine comunitario como medio de expresión, reflexión y transformación social.