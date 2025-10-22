Torta del Casar se suma a la candidatura europea de Cáceres 2031

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P) Torta del Casar ha firmado este miércoles, 22 de octubre, su adhesión a la candidatura de la ciudad de Cáceres como Capital Europea de la Cultura. La D.O.P se convierte así en uno de los agentes destacados que acompañarán a la ciudad extremeña en su esfuerzo por convertirse en el centro neurálgico de la cultura europea en 2031.

Durante la firma del manifiesto de adhesión, el presidente del Consejo Regulador de la D.O.P Torta del Casar, Ángel Pacheco, y el alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, han suscrito el compromiso de ambas entidades con la defensa de los valores que motivan esta candidatura, entre los que se encuentran la cultura como fuerza transversal para el crecimiento y motor de cambio del territorio; el impulso de prácticas turísticas y culturales sostenibles, accesibles e innovadoras; y el desarrollo de las zonas rurales como espacios de cohesión.

En este sentido, el presidente del Consejo Regulador ha explicado que “la Torta del Casar ocupa un papel fundamental en la identidad cacereña como un bien cultural gastronómico. La gastronomía es parte de la cultura de un territorio como lo son sus monumentos, su historia y sus tradiciones, especialmente los productos de calidad diferenciada, que son el resultado de los factores naturales y humanos que definen una región determinada. El queso amparado ocupa un lugar destacado en el desarrollo de Cáceres, y por ello la Denominación de Origen apoya este proyecto”.

Compromiso de la cultura

Con la firma de esta adhesión, la Torta del Casar refuerza su compromiso con la promoción de la cultura y el patrimonio de Cáceres, que forma parte del área geográfica vinculada a la Denominación de Origen. A través de iniciativas como la ‘Ruta el Sabor de un Territorio’, el Consejo Regulador viene impulsando la difusión de la riqueza histórica y natural de esta ciudad en colaboración con algunos de los más destacados hoteles establecidos en ella.