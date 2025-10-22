Cacereño víctima del terrorismo: "Sí se reconoce nuestro sufrimiento, pero se olvida muy pronto"

"Que no se olvide, fueron muchísimos años de sufrimiento para toda la sociedad española". Ese fue uno de los mensajes fundamentales que José María González, víctima de terrorismo, quiso transmitir a los cerca de 300 asistentes que acudieron este miércoles a la mesa redonda organizada por la Diputación de Cáceres para abordar las políticas públicas en torno a quienes han tenido que experimentar una de las grandes lacras de finales del siglo pasado y principios del presente en España.

Los participantes

El encuentro, antesala de la II edición del premio Conchita Viera, que se otorgará este jueves, arrancó a las 19.00 horas en el Complejo Cultural San Francisco. Además de González, contó con la participación de Alberto Alonso y Martín Zabala. El primero es director general de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del País Vasco. Un centro que guarda una importante relación con esta región por haber trasladado hasta aquí restos humanos de extremeños localizados en la prisión franquista de Orduña.

Zabala, por su parte, es director general de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, que forma parte, junto con la institución cacereña (la única diputación española presente) de la Red de Memoria, Paz y Resolución de Conflictos.

Sea como fuere, todos ellos atendieron a los estudiantes que acudieron al acto, que presentó y moderó Teresa Castaño, técnico del Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación, y al que asistieron otras figuras relevantes, como el presidente de la Diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, o la viceconsejera de Derechos Humanos de la región vasca, Arritxu Marañón.

Estudiantes universitarios y de secundaria

Una cita que, previa presentación de los participantes, estaba planificada para atender las inquietudes planteadas por los alumnos de las facultades de Derecho, Formación del Profesorado y Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura (UEx), así como de los chicos procedentes del instituto Los Moriscos de Hornachos, del Al-Qázeres y del Javier García Téllez.

En este sentido, además de impulsar todas aquellas iniciativas que den a conocer la lucha por la conquista de las libertades y de la democracia desde 1808 hasta la actualidad, uno de los objetivos del Servicio de Memoria de la Institución cacereña es llegar a las generaciones más jóvenes.

Llegar a las generaciones jóvenes

"Nos estamos centrando en la educación en democracia, para hacer ver a los chicos de los centros de los que nos llaman la diferencia entre una dictadura y una democracia, porque creo que a las nuevas generaciones les falta formación en ese sentido", explicó el responsable del área de Memoria Democrática de la Diputación, Fernando Ayala, en unas declaraciones previas al acto.

"Prueba de ello son las encuestas que dicen que entre los chicos menores de 35 años, hay muchos que preferirían vivir en una dictadura, siempre que se les garantizara un bienestar económico, y creo que eso es parte del desconocimiento de lo que es una dictadura", añadió.

La historia de José María

Según considera Ayala, hay una parte de la historia reciente que los jóvenes ignoran y, dentro de ella, se incluye el terrorismo. Una lacra que, por desgracia, experimentaron muchos extremeños, como José María González. Natural de Montehermoso, este ex guardia civil sufrió un atentado terrorista cuando le destinaron, con carácter forzoso, al País Vasco. ¿Las consecuencias del ataque? La pérdida de su pierna izquierda.

Apenas tenía 16 años cuando ingresó en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, donde los aspirantes deben ser descendientes de miembros de la Guardia Civil. Tres años estuvo allí hasta que, con 19, lo mandaron a un pueblo de Gerona a realizar su servicio. Más tarde, en marzo de 1985, José María llegó a Guipúzcoa. Un destino complicado dadas las circunstancias, pero "era mi trabajo y lo nuestro era obedecer órdenes".

Los ametrallaron

Con todo, no pasaría ni un año hasta que la violencia del terrorismo lo tocó de forma directa. Eran las 6.00 horas y los cuatro compañeros que habían hecho servicio en el puerto de Pasajes volvían a su cuartel. Fue entonces cuando miembros de ETA los ametrallaron y lanzaron varias granadas. Al bajar del coche, el montehermoseño vio su pierna totalmente seccionada, unida por un trozo de pantalón; tenía solo 22 años cuando tuvo que aprender a caminar con una prótesis.

González se queda con la parte positiva, pues los cuatro sobrevivieron, pero ello no quita que fuese un momento complicado. Más, si cabe, para una persona de esa edad. Por eso, el ex guardia civil destaca la importancia de actos como el de ayer, que dan voz al dolor de las víctimas. "Creo que las nuevas generaciones no son conscientes de lo que fue el terrorismo. Han pasado muchos años, y al no ser que tengan a alguien cerca que lo haya sufrido, es muy complicado que conozcan algo", explicó el participante a este diario.

El olvido

"En general, creo que sí se reconoce nuestro sufrimiento, y está en la memoria de todos, pero se olvida muy rápido", añadió. Pese a todo, José María González quiso hacer hincapié en las buenas políticas públicas que, a su juicio, existen en España. "He tenido siempre acceso de prótesis de manera gratuita, más allá del típico papeleo. Prótesis que cuestan unos 60.000 euros", añadió el cacereño, quien concluyó dando "una valoración alta" al apoyo de las instituciones.