El activista en derechos humanos colombiano Pablo de Greiff, premio Conchita Viera en Cáceres

Emoción, aplausos, memoria y un grito unánime por la preservación de la memoria histórica y los derechos humanos. La gala de la segunda edición de los premios Conchita Viera, organizados por la Diputación de Cáceres, distinguió este jueves al activista colombiano experto en derechos humanos Pablo de Greiff (Bogotá, 1963) en el claustro del complejo San Francisco, que lució espectacular con actuaciones e iluminación especial para el evento. «Manolo, qué pena que tu madre no esté aquí», comenzó Miguel Ángel Morales, presidente provincial, refiriéndose al hijo de la mujer que da nombre al premio. Tanto el cantautor Paco Ibáñez, como la Banda Provincial y el Conservatorio Elemental de Danza El Brocense, se encargaron de dar la nota musical en una cita que quedará para el recuerdo y en la que se abarrotaron las butacas.

Amplia trayectoria

Pablo de Greiff cuenta con una amplia trayectoria internacional como Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Más de un lustro de trabajo lo ha situado entre las voces más influyentes en el desarrollo teórico y práctico de la justicia transicional. Desde dicho cargo impulsó estándares globales para el reconocimiento de las víctimas, la preservación de la memoria y la construcción de las políticas públicas orientadas a la reparación simbólica y la no repetición, un principio básico de la acción institucional de la Diputación de Cáceres. También ha desempeñado un papel esencial en procesos de reconciliación en América Latina, África y Europa, participando en la consolidación de mecanismos de justicia en contextos de violencia política o autoritarismo.

Galardón

De Greiff, que no pudo asistir porque está en Nueva York en la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de la ONU, fue nombrado como galardonado por Lorena Chano, presidenta del jurado. Lo recogió la subdirectora general de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, Almudena Cruz Yábar. No obstante, Greiff envió un videomensaje:«Me hubiera encantado estar allí para recoger el premio por honrar a Conchita y a todas las personas como ella, que a pesar de las pérdidas que sufrieron no desfallecieron en la búsqueda de la verdad y de la justicia».

Conchita

Sin duda, uno de los momentos más emotivos fue el otro videomensaje proyectado: el de Conchita Viera. «No sé qué hizo mal mi padre para que se lo llevaran. Lo sacaron de mi casa y no volvimos a verlo. Hemos pasado más de 80 años sin saber dónde estaba, sin poder nombrarlo por miedo», dijo entre aplausos.

Morales

También Morales tuvo unas palabras de agradecimiento hacia ella, y hacia Guillermo Fernández Vara: "Me enseñó que la política era muy fácil, que solo había que buscar el bien para nuestros vecinos", dijo emocionado. «Hoy, aquí, quiero destacar las presencias y las ausencias», incidió. Además, concluyó anunciando que seguirán invirtiendo dinero público para buscar restos de los represaliados por el franquismo.