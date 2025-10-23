Memoria histórica
El activista en derechos humanos colombiano Pablo de Greiff, premio Conchita Viera en Cáceres
El antiguo relator de Naciones Unidas ha impulsado estándares globales para el reconocimiento de las víctimas. Fue distinguido este jueves con el galardón de la diputación
Emoción, aplausos, memoria y un grito unánime por la preservación de la memoria histórica y los derechos humanos. La gala de la segunda edición de los premios Conchita Viera, organizados por la Diputación de Cáceres, distinguió este jueves al activista colombiano experto en derechos humanos Pablo de Greiff (Bogotá, 1963) en el claustro del complejo San Francisco, que lució espectacular con actuaciones e iluminación especial para el evento. «Manolo, qué pena que tu madre no esté aquí», comenzó Miguel Ángel Morales, presidente provincial, refiriéndose al hijo de la mujer que da nombre al premio. Tanto el cantautor Paco Ibáñez, como la Banda Provincial y el Conservatorio Elemental de Danza El Brocense, se encargaron de dar la nota musical en una cita que quedará para el recuerdo y en la que se abarrotaron las butacas.
Amplia trayectoria
Pablo de Greiff cuenta con una amplia trayectoria internacional como Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Más de un lustro de trabajo lo ha situado entre las voces más influyentes en el desarrollo teórico y práctico de la justicia transicional. Desde dicho cargo impulsó estándares globales para el reconocimiento de las víctimas, la preservación de la memoria y la construcción de las políticas públicas orientadas a la reparación simbólica y la no repetición, un principio básico de la acción institucional de la Diputación de Cáceres. También ha desempeñado un papel esencial en procesos de reconciliación en América Latina, África y Europa, participando en la consolidación de mecanismos de justicia en contextos de violencia política o autoritarismo.
Galardón
De Greiff, que no pudo asistir porque está en Nueva York en la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de la ONU, fue nombrado como galardonado por Lorena Chano, presidenta del jurado. Lo recogió la subdirectora general de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, Almudena Cruz Yábar. No obstante, Greiff envió un videomensaje:«Me hubiera encantado estar allí para recoger el premio por honrar a Conchita y a todas las personas como ella, que a pesar de las pérdidas que sufrieron no desfallecieron en la búsqueda de la verdad y de la justicia».
Conchita
Sin duda, uno de los momentos más emotivos fue el otro videomensaje proyectado: el de Conchita Viera. «No sé qué hizo mal mi padre para que se lo llevaran. Lo sacaron de mi casa y no volvimos a verlo. Hemos pasado más de 80 años sin saber dónde estaba, sin poder nombrarlo por miedo», dijo entre aplausos.
Morales
También Morales tuvo unas palabras de agradecimiento hacia ella, y hacia Guillermo Fernández Vara: "Me enseñó que la política era muy fácil, que solo había que buscar el bien para nuestros vecinos", dijo emocionado. «Hoy, aquí, quiero destacar las presencias y las ausencias», incidió. Además, concluyó anunciando que seguirán invirtiendo dinero público para buscar restos de los represaliados por el franquismo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental
- El Ayuntamiento de Cáceres tiene un nuevo funcionario sin DNI ni personalidad
- Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres
- Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre
- La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental
- Cáceres se queda sin los 3,3 millones de Europa para rehabilitar la Ribera del Marco
- La A-58 entre Cáceres y Badajoz avanza paso a paso: mejoras continuas, aunque el final sigue en el aire
- El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase