Cuando el alcalde de Cáceres decidió perdonar todas las multas de tráfico

En diciembre de 1975 tuvo lugar un hecho curioso en la ciudad: el alcalde decidió perdonar todas las multas de tráfico y afirmó que siempre estaría al servicio de los cacereños. Ese mismo mes se celebra la boda de Sergio y Estíbaliz.

'El alijo', de Ángel del Pozo

Poco después, se rueda en Cáceres 'El alijo', del director Ángel del Pozo. La película narra la historia de Paco, un camionero dedicado desde siempre al contrabando, que contrata como ayudante a Curro, un joven ambicioso decidido a ganar dinero sin preocuparse demasiado por los medios. Ambos se ven sorprendidos al recibir una oferta muy superior a lo que suelen cobrar, pero con una condición, deberán transportar emigrantes clandestinos procedentes de Portugal hasta la frontera con Francia.

Portada de la película 'El alijo'. / Cedida

Un millón de pesetas

De forma paralela, en la ciudad, El Gordo deja premios de un millón de pesetas en Cáceres y Plasencia. Más tarde, Chicharro, es presentado como nuevo portero del Cacereño. Técnicos de Renfe anuncian que estudiarán la rentabilidad del ferrocarril Talavera - Villanueva de la Serena. El asunto se discute en un pleno de la Diputación de Cáceres.