Nuestro pasado
Cuando el alcalde de Cáceres decidió perdonar todas las multas de tráfico
En un gesto insólito, el regidor anunció la amnistía de sanciones y aseguró que siempre estaría "al servicio de los ciudadanos". Ese mismo mes, la ciudad vivió otras noticias curiosas: la boda de Sergio y Estíbaliz, el rodaje de El alijo y la llegada del Gordo de Navidad
En diciembre de 1975 tuvo lugar un hecho curioso en la ciudad: el alcalde decidió perdonar todas las multas de tráfico y afirmó que siempre estaría al servicio de los cacereños. Ese mismo mes se celebra la boda de Sergio y Estíbaliz.
'El alijo', de Ángel del Pozo
Poco después, se rueda en Cáceres 'El alijo', del director Ángel del Pozo. La película narra la historia de Paco, un camionero dedicado desde siempre al contrabando, que contrata como ayudante a Curro, un joven ambicioso decidido a ganar dinero sin preocuparse demasiado por los medios. Ambos se ven sorprendidos al recibir una oferta muy superior a lo que suelen cobrar, pero con una condición, deberán transportar emigrantes clandestinos procedentes de Portugal hasta la frontera con Francia.
Un millón de pesetas
De forma paralela, en la ciudad, El Gordo deja premios de un millón de pesetas en Cáceres y Plasencia. Más tarde, Chicharro, es presentado como nuevo portero del Cacereño. Técnicos de Renfe anuncian que estudiarán la rentabilidad del ferrocarril Talavera - Villanueva de la Serena. El asunto se discute en un pleno de la Diputación de Cáceres.
