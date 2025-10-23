Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuando el alcalde de Cáceres decidió perdonar todas las multas de tráfico

En un gesto insólito, el regidor anunció la amnistía de sanciones y aseguró que siempre estaría "al servicio de los ciudadanos". Ese mismo mes, la ciudad vivió otras noticias curiosas: la boda de Sergio y Estíbaliz, el rodaje de El alijo y la llegada del Gordo de Navidad

Plaza Mayor de Cáceres llena de coches en el pasado.

Plaza Mayor de Cáceres llena de coches en el pasado. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En diciembre de 1975 tuvo lugar un hecho curioso en la ciudad: el alcalde decidió perdonar todas las multas de tráfico y afirmó que siempre estaría al servicio de los cacereños. Ese mismo mes se celebra la boda de Sergio y Estíbaliz.

'El alijo', de Ángel del Pozo

Poco después, se rueda en Cáceres 'El alijo', del director Ángel del Pozo. La película narra la historia de Paco, un camionero dedicado desde siempre al contrabando, que contrata como ayudante a Curro, un joven ambicioso decidido a ganar dinero sin preocuparse demasiado por los medios. Ambos se ven sorprendidos al recibir una oferta muy superior a lo que suelen cobrar, pero con una condición, deberán transportar emigrantes clandestinos procedentes de Portugal hasta la frontera con Francia.

Portada de la película 'El alijo'.

Portada de la película 'El alijo'. / Cedida

Un millón de pesetas

De forma paralela, en la ciudad, El Gordo deja premios de un millón de pesetas en Cáceres y Plasencia. Más tarde, Chicharro, es presentado como nuevo portero del Cacereño. Técnicos de Renfe anuncian que estudiarán la rentabilidad del ferrocarril Talavera - Villanueva de la Serena. El asunto se discute en un pleno de la Diputación de Cáceres.

Mejor iluminación en la Virgen de Guadalupe, arreglo de baldosas o más autobuses y taxis: los mayores de Cáceres plantean sus demandas al alcalde de la ciudad

Cuando el alcalde de Cáceres decidió perdonar todas las multas de tráfico

Miguel Ángel Morales, tras la compra del Palacio de Mayoralgo de Cáceres: "Podemos reubicar al personal de forma inmediata"

Ocho millones de euros: los detalles económicos de la compra del Palacio de Mayoralgo por la Diputación de Cáceres

El fútbol llega a la política por los accesos al estadio Príncipe Felipe de Cáceres: "Puede ocurrir una desgracia"

Álvaro Vargas Llosa evoca la memoria del Nobel en la inauguración de la Bienal de Literatura en Cáceres: “Su fantasma recorrerá este festival”

Fernando Savater y Juan Manuel de Prada, protagonistas de la segunda jornada de la Bienal de Vargas Llosa en Cáceres

La reforma del cementerio de Cáceres está lista para el Día de Todos los Santos: "Galería que conecta al histórico con el nuevo, aparcamientos y 472 nuevos nichos"

