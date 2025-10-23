Mejor iluminación en la Virgen de Guadalupe, arreglo de baldosas o más autobuses y taxis: los mayores de Cáceres plantean sus demandas al alcalde de la ciudad

Mejorar la iluminación en zonas como la avenida Virgen de Guadalupe, incrementar el número de taxis o arreglar las baldosas inestables. Esas son algunas de las reivindicaciones que la tercera edad de Cáceres ha planteado esta mañana al alcalde, Rafa Mateos, en el pleno del mayor. Un encuentro al que han asistido los representantes de 12 asociaciones de la ciudad y que se ha celebrado en el salón de plenos del ayuntamiento.

A la cita, enmarcada dentro del mes del mayor, han acudido, además, la concejala del IMAS, Mujer, Igualdad y LGTBI, Encarna Solís, y la técnico del IMAS, Gloria Ojalvo. Junto al regidor, que se ha referido a las "responsabilidades" del equipo de Gobierno con los mayores de la ciudad, han escuchado las cuestiones expuestas por vecinos como Agustín Jiménez, de la Asociación San Marquino.

Marquesinas, maleza o asfaltado

"Quiero ratificar las peticiones que se hicieron hace ya dos años", ha comenzado el participante, que se ha reclamado la colocación de marquesinas en algunas paradas de autobús, la "maleza exagerada" que se halla en un terraplén en la subida a la carretera de la Montaña, las irregularidades del pavimento a raíz de los trabajos efectuados por la empresa concesionaria del agua en vías de su barriada, o la falta de fijación de las baldosas, que, según explica Jiménez, provoca salpicaduras en los días de lluvia.

Al respecto, Mateos ha respondido que se está trabajando para hacer accesibles las paradas de autobús. "Se hacen unas cinco o seis al año", ha aseverado. Igualmente, ha recordado la firma de un nuevo contrato en el mes de septiembre con la empresa responsable de parques y jardines, por el que se invertirán 550.000 euros solo para desbroces. "Pasaré aviso a Talher (nombre de la empresa) para que se acerquen durante los próximos días", ha incidido. En cuanto a las irregularidades del pavimento, el mandatario ha apuntado que el arreglo de las calles de San Marquino está contemplado en la campaña del asfaltado de 2026. Unos trabajos, ha matizado el alcalde, que se hacen una vez se tiene la certeza de que no se van a volver a realizar acometidas y que las efectuadas se han hecho de la forma correcta.

45 minutos esperando un taxi

La petición de ampliar el número de taxis que operan en Cáceres ha llegado de la mano de Inmaculada Cordero, presidenta del Hogar de Mayores Peña del Cura. "El domingo tuve que esperar uno durante 45 minutos en Pinilla. Ya no podemos conducir, con lo que necesitamos taxis, además del autobús", ha apuntado. Además, ha solicitado más vigilancia en Cánovas, pues asegura que los perros se bañan en la fuente.

Mateos ha respondido que "la policía tiene que cumplir las ordenanzas, y está prohibido que los perros utilicen las fuentes para bañarse". Con respecto a los taxis, ha confirmado que se van a aprobar cinco nuevas licencias de taxis para personas con movilidad reducida. Eso sí, ha recordado que el número de permisos está sujeto a una normativa. "Hay un mínimo y un máximo en función del número de habitantes".

Mientras tanto, desde el Hogar del Docente Jubilado reclaman una sede; preferiblemente, recuperar la que hacía las veces de ella en el Centro de Profesores y Recursos de Gómez Becerra. Vía que, a su juicio, se debería peatonalizar por completo. Finalmente, apuntan a la falta de iluminación en la Virgen de Guadalupe "porque los árboles tapan las farolas".

El jefe del Ejecutivo local ha señalado que se hará "una poda lo más agresiva posible". Con respecto a Gómez Becerra, ha recordado la oposición que hubo por parte de vecinos y comerciantes para que la calle se peatonalizase en su totalidad. "Habría que buscar una alternativa para el aparcamiento de quienes viven allí", ha apuntado Mateos, que, eso sí, considera que "el protagonismo lo tienen los peatones" y que es lo que se busca con el proyecto de la Virgen de la Montaña. En cuanto a la sede, ha aclarado que el ayuntamiento les ha ofrecido opciones, pero que no disponen de "ningún local municipal en el centro" y que el edificio del CPR no es suyo y la demanda docente allí "es muy alta".

La creación de un centro polivalente

Otra de las demandas es la creación de un centro adecuado para las necesidades de todo el colectivo. "Un centro polivalente", han pedido desde la Asociación Coro Rociero Virgen de la Montaña, desde donde argumentan el elevado porcentaje de mayores de 65 años en la actualidad con respecto a años atrás, y la "insuficiencia" de la Casa del Mayor. Desde la Asociación de Mujeres Entre Costuras piden más iluminación en su sede para poder hacer costura o ganchillo de manera adecuada y un mayor cuidado del entorno que lo rodea. "Los maceteros están asquerosos, porque los perros y gatos orinan en ellos, hay malas hierbas y, el otro día, el alcantarillado estaba atascado", explican.

Goteras en la sede

La Asociación de Pensionistas de Valdesalor reclama la rehabilitación de su sede, en la que "hay goteras", que se hagan talleres, o que el autobús llegue con más frecuencia hasta la entidad local, mientras que desde la Asociación de Pensionistas de CC.OO. solicitan que los contenedores de basura sean más cómodos para las personas mayores, y que se otorgue una tarjeta de reducción de costes a los pensionistas por incapacidad menores de 65 años.

Finalmente, han acudido al encuentro la Asociación Parque del Príncipe; la Asociación de Pensionistas La Bondad; el Centro de Mayores Plaza Mayor; la Asociación de Mayores de Aldea Moret; y la Asociación de Antiguos Alumnos de la Guardia Civil.