Agenda cultural
Cáceres se llena de actividades para todas las edades: música, foro social y cuentos
KYR4 abre Arte Aparte 2025, el II Foro de Masculinidades Igualitarias debate sobre corresponsabilidad y ‘El barco de los cuentos’ celebra el Día de la Biblioteca con narraciones accesibles
Cultura, igualdad y arte en la ciudad este 24 de octubre.
KYR4 abre la nueva edición de Arte Aparte
El viernes 24 de octubre a las 21.30 horas, el Espacio Belleartes, situado en Donoso Cortés, acoge a KYR4, el proyecto de la coruñesa Elia Galdo Maira, en un concierto gratuito que sirve como avance de la XI Feria de arte y acción Arte Aparte 2025. En 2022 la joven ganó reconocimiento en batallas de gallos, y en 2023 lanzó su primer EP 'Ojos Tristes', que fusiona diversos estilos musicales como rap y rock. Con más de 20 millones de reproducciones en su éxito 'Cantándote al oído', la artista presenta un show vibrante que anuncia su nuevo álbum y gira estatal en 2025. Este evento abre la nueva edición de Arte Aparte, que apuesta por acercar la creación artística al público en el contexto de Cáceres 2031.
II Foro sobre Corresponsabilidad y Masculinidades Igualitarias en Cáceres
El próximo 24 de octubre, en el Edificio Garaje 2.0, se desarrollará el II Foro sobre Corresponsabilidad y Masculinidades Igualitarias, un espacio dedicado al intercambio de experiencias, conocimientos y retos en torno a la igualdad y la intervención social con hombres. El evento, que tendrá lugar de 9.00 a 18.30 horas, busca repensar la masculinidad desde un enfoque transformador de género, promoviendo un debate constructivo sobre corresponsabilidad y nuevas masculinidades.
'El barco de los cuentos' llega a Cáceres para celebrar el Día de la Biblioteca
Con motivo del Día de la Biblioteca, Cáceres acoge este viernes El barco de los cuentos, un cuentacuentos adaptado a lectura fácil protagonizado por Yörik, un viajero de palabras que invita a grandes y pequeños a navegar por historias llenas de magia y diversión. La actividad tendrá lugar en el salón de actos a las 11.30 horas y está diseñada para que todas las personas puedan disfrutar y comprender las historias sin dificultad.
