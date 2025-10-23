El paso más esperado para unir Cáceres y Portugal: comienzan las obras del puente de Cedillo

Comienzan las obras para construir el ansiado y demandado puente de Cedillo, una demanda histórica de los municipios de La Raya en materia de infraestructuras. Las máquinas han iniciado los trabajos en el lado portugués con movimientos de tierra para crear un camino hasta el punto de inicio del viaducto. Por ahora, la parte lusa es la única que avanza después de que se adjudicasen las obras a la empresa Alexandre Barbosa. Entretanto, en la parte extremeña todo sigue a la espera de que se licite el proyecto para crear su parte de los accesos en la margen izquierda del río Sever.

Relaciones

Después de las elecciones municipales del país vecino (Autárquicas) del pasado 12 de octubre, las instituciones vinculadas a la construcción de la infraestructura se han mantenido con los mismos partidos políticos al mando. Según cuenta el alcalde de Cedillo, Antonio González Riscado, «las relaciones con todos ellos son buenas y mantienen su firme compromiso de dar todos los pasos necesarios. Es un puente que necesitamos sí o sí».

Máquinas en la parte lusa del puente de Cedillo. / E. P.

Cedillo

Cedillo, el pueblo más occidental de Extremadura, lleva incomunicado con el país luso desde 1995. Fue ese año cuando Iberdrola (que gestiona el embalse de Cedillo, propiedad del Estado español) optó por no permitir la libre circulación por la presa construida en la unión de los ríos Tajo y Sever en la década de los 70. Actualmente, solo se puede cruzar de un lado a otro durante los fines de semana, ya que la empresa pública autorizó la apertura del vallado durante 36 horas consecutivas siempre que el Ayuntamiento de Cedillo se encargase de controlar la seguridad.

19 millones

La construcción del puente, adjudicado por más de 19 millones de euros, contempla una estructura de unos 160 metros de longitud y un tablero de 11,5 metros de ancho, con dos arcos gemelos de hormigón apoyados sobre cimentaciones macizas, evitando así la colocación de pilares en el cauce regular del río. Esta decisión fue fundamental para lograr la Declaración de Impacto Ambiental favorable.