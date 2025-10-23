Ocho millones de euros: los detalles económicos de la compra del Palacio del Mayoralgo por la Diputación de Cáceres

La Diputación de Cáceres informa de la adquisición del Palacio del Mayoralgo, ubicado en la plaza de Santa María y que era propiedad de la entidad bancaria Unicaja, tal y como avanzó El Periódico Extremadura este miércoles. Los motivos principales que han llevado al presidente, Miguel Ángel Morales, a hacer efectiva esta compra son la accesibilidad, solucionar los problemas de espacio de los trabajadores y facilitar las gestiones que demanda la ciudadanía.

Precio

El precio de compra es de ocho millones de euros, de los cuales cinco se abonarán en un primer pago a finales de diciembre de 2025 y el segundo, de tres millones, en enero de 2026. La adquisición incluye todas sus instalaciones, mejoras y elementos permanentes.

Redistribuir trabajadores

De esta forma, la diputación podrá también disponer del Palacio del Mayoralgo para redistribuir a los trabajadores que actualmente desempeñan sus funciones en el palacio provincial y poder acometer una reforma integral en este espacio para mejorar la accesibilidad, la climatización y transformarlo en un espacio más eficiente.

Reubicación del personal

Por otro lado, y una vez que estén finalizadas las obras, se estará en disposición de reubicar a todo el personal ocupando espacios más amplios y accesibles que faciliten unas óptimas condiciones laborales y, por ende, un mejor servicio a la ciudadanía. Con esta redistribución se facilitaría no solo las tareas entre los trabajadores, sino también las gestiones que la ciudadanía precisa realizar de los diferentes servicios de la diputación.

Patrimonio

Junto a la mejora del servicio y de las condiciones de trabajo, con la compra del Palacio del Mayoralgo, la institución provincial contribuye al mantenimiento y conservación del patrimonio arquitectónico histórico de un palacio en el corazón de la parte antigua de Cáceres, reconocida por la Unesco como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Se estudiará también la apertura de su jardín, que guarda restos arqueológicos, como un espacio cultural al servicio de la ciudadanía. Ese patio es de estilo mudéjar, con arcos apuntados apoyados sobre columnas biseladas que conservan intervenciones medievales y renacentistas.

Historia

El palacio se erige en la plaza de Santa María. Es un edificio que resume siglos de evolución urbana, arquitectónica y arqueológica. Está construido entre finales del siglo XV y principios del XVI por la familia Mayoralgo (una de las primeras que instituyeron un mayorazgo en la ciudad), su fachada mezcla elementos góticos y renacentistas sobre un sólido precedente medieval.

El edificio se compone de una portada de medio punto, ventanas geminadas y un escudo que representa un águila y una torre con la inscripción en latín: "Sé tú Señor para nosotros torre de fortaleza y se renovará como la del águila, nuestra juventud".

Yacimiento

Durante las reformas realizadas en 2001 en el palacio, los trabajos sacaron a la luz un yacimiento arqueológico que revivió literalmente el suelo de la ciudad. En un área de unos 500 metros cuadrados del patio aparecieron restos que abarcan desde la época romana (siglo I d.C.) hasta nuestros días, conformando una “sección estratigráfica” de la evolución urbana de Cáceres.

Se hallaron vestigios como una vivienda con patio, una cisterna, un taller de forja del siglo III, así como una calzada romana. Este descubrimiento ha sido valorado por investigadores como clave para confirmar que la antigua colonia romana Norba Caesarina se localizaba en el recinto intramuros del actual casco histórico de Cáceres.

Gracias a este hallazgo, el palacio no solo es un edificio noble de la Edad Moderna, sino también un espejo del pasado remoto de la ciudad.

El palacio en la actualidad: musealización y acceso público.

El Ayuntamiento de Cáceres y la entidad titular del edificio firmaron un convenio para la apertura gradual del yacimiento al público —los sábados, domingos y festivos con guía—, lo que permitió por fin que este patrimonio oculto pudiera ser visitado. El acceso al recinto de excavación se realiza a través de pasarelas y se integra en el itinerario turístico del recinto histórico.

Cabe recordar que, en la plaza Santa María, la institución provincial cuenta con los inmuebles del palacio provincial, el palacio Duquesa de Valencia y el palacio Carvajal (ubicado en la calle Amargura), además del edificio Pintores 10, a escasos metros de los anteriores.