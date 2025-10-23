Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Joya arquitectónica

Ocho millones de euros: los detalles económicos de la compra del Palacio del Mayoralgo por la Diputación de Cáceres

La accesibilidad, solucionar los problemas de espacio de los trabajadores y facilitar las gestiones de los ciudadanos, los motivos de la compra

Galería | Así es el Palacio del Mayoralgo de Cáceres

Galería | Así es el Palacio del Mayoralgo de Cáceres

Ver galería

Galería | Así es el Palacio del Mayoralgo de Cáceres /

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Ángel García Collado

Cáceres

La Diputación de Cáceres informa de la adquisición del Palacio del Mayoralgo, ubicado en la plaza de Santa María y que era propiedad de la entidad bancaria Unicaja, tal y como avanzó El Periódico Extremadura este miércoles. Los motivos principales que han llevado al presidente, Miguel Ángel Morales, a hacer efectiva esta compra son la accesibilidad, solucionar los problemas de espacio de los trabajadores y facilitar las gestiones que demanda la ciudadanía.

Precio

El precio de compra es de ocho millones de euros, de los cuales cinco se abonarán en un primer pago a finales de diciembre de 2025 y el segundo, de tres millones, en enero de 2026. La adquisición incluye todas sus instalaciones, mejoras y elementos permanentes.

Redistribuir trabajadores

De esta forma, la diputación podrá también disponer del Palacio del Mayoralgo para redistribuir a los trabajadores que actualmente desempeñan sus funciones en el palacio provincial y poder acometer una reforma integral en este espacio para mejorar la accesibilidad, la climatización y transformarlo en un espacio más eficiente.

Reubicación del personal

Por otro lado, y una vez que estén finalizadas las obras, se estará en disposición de reubicar a todo el personal ocupando espacios más amplios y accesibles que faciliten unas óptimas condiciones laborales y, por ende, un mejor servicio a la ciudadanía. Con esta redistribución se facilitaría no solo las tareas entre los trabajadores, sino también las gestiones que la ciudadanía precisa realizar de los diferentes servicios de la diputación.

Patrimonio

Junto a la mejora del servicio y de las condiciones de trabajo, con la compra del Palacio del Mayoralgo, la institución provincial contribuye al mantenimiento y conservación del patrimonio arquitectónico histórico de un palacio en el corazón de la parte antigua de Cáceres, reconocida por la Unesco como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Se estudiará también la apertura de su jardín, que guarda restos arqueológicos, como un espacio cultural al servicio de la ciudadanía. Ese patio es de estilo mudéjar, con arcos apuntados apoyados sobre columnas biseladas que conservan intervenciones medievales y renacentistas.

Historia

El palacio se erige en la plaza de Santa María. Es un edificio que resume siglos de evolución urbana, arquitectónica y arqueológica. Está construido entre finales del siglo XV y principios del XVI por la familia Mayoralgo (una de las primeras que instituyeron un mayorazgo en la ciudad), su fachada mezcla elementos góticos y renacentistas sobre un sólido precedente medieval.

El edificio se compone de una portada de medio punto, ventanas geminadas y un escudo que representa un águila y una torre con la inscripción en latín: "Sé tú Señor para nosotros torre de fortaleza y se renovará como la del águila, nuestra juventud".

Yacimiento

Durante las reformas realizadas en 2001 en el palacio, los trabajos sacaron a la luz un yacimiento arqueológico que revivió literalmente el suelo de la ciudad. En un área de unos 500 metros cuadrados del patio aparecieron restos que abarcan desde la época romana (siglo I d.C.) hasta nuestros días, conformando una “sección estratigráfica” de la evolución urbana de Cáceres.

Se hallaron vestigios como una vivienda con patio, una cisterna, un taller de forja del siglo III, así como una calzada romana. Este descubrimiento ha sido valorado por investigadores como clave para confirmar que la antigua colonia romana Norba Caesarina se localizaba en el recinto intramuros del actual casco histórico de Cáceres.

Gracias a este hallazgo, el palacio no solo es un edificio noble de la Edad Moderna, sino también un espejo del pasado remoto de la ciudad.

El palacio en la actualidad: musealización y acceso público.

El Ayuntamiento de Cáceres y la entidad titular del edificio firmaron un convenio para la apertura gradual del yacimiento al público —los sábados, domingos y festivos con guía—, lo que permitió por fin que este patrimonio oculto pudiera ser visitado. El acceso al recinto de excavación se realiza a través de pasarelas y se integra en el itinerario turístico del recinto histórico.

Noticias relacionadas y más

Cabe recordar que, en la plaza Santa María, la institución provincial cuenta con los inmuebles del palacio provincial, el palacio Duquesa de Valencia y el palacio Carvajal (ubicado en la calle Amargura), además del edificio Pintores 10, a escasos metros de los anteriores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental
  2. El Ayuntamiento de Cáceres tiene un nuevo funcionario sin DNI ni personalidad
  3. Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres
  4. Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre
  5. Cáceres se queda sin los 3,3 millones de Europa para rehabilitar la Ribera del Marco
  6. La A-58 entre Cáceres y Badajoz avanza paso a paso: mejoras continuas, aunque el final sigue en el aire
  7. El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase
  8. Un despido laboral en un bar de Llopis, en Cáceres, desencadena una violenta discusión que deja dos heridos

Ocho millones de euros: los detalles económicos de la compra del Palacio del Mayoralgo por la Diputación de Cáceres

Ocho millones de euros: los detalles económicos de la compra del Palacio del Mayoralgo por la Diputación de Cáceres

El paso más esperado para unir Cáceres y Portugal: comienzan las obras del puente de Cedillo

El paso más esperado para unir Cáceres y Portugal: comienzan las obras del puente de Cedillo

La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental

La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental

Los seis jamones que 'El Satu' no pudo comerse en Cáceres

Los seis jamones que 'El Satu' no pudo comerse en Cáceres

La reforma del cementerio de Cáceres está lista para el Día de Todos los Santos: "Galería que conecta al histórico con el nuevo, aparcamientos y 472 nuevos nichos"

La reforma del cementerio de Cáceres está lista para el Día de Todos los Santos: "Galería que conecta al histórico con el nuevo, aparcamientos y 472 nuevos nichos"

Oportunidad en Cáceres: 4 dormitorios, patio, terraza y espacio para soñar juntos por 280.000 euros

Oportunidad en Cáceres: 4 dormitorios, patio, terraza y espacio para soñar juntos por 280.000 euros

Cáceres se llena de actividades para todas las edades: música, foro social y cuentos

Cáceres se llena de actividades para todas las edades: música, foro social y cuentos

Juan Ramón Corvillo, abogado: "¡Ábrete, Cáceres!"

Juan Ramón Corvillo, abogado: "¡Ábrete, Cáceres!"
Tracking Pixel Contents