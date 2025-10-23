Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los empresarios aplauden que la Junta destine fondos al pabellón de ferias en Cáceres

La confederación empresarial de la provincia subraya que esta partida en los presupuestos regionales “responde a una reivindicación histórica del empresariado cacereño

Montaje de un evento en el recinto ferial.

Jorge Valiente

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Los empresarios aplauden que la Junta destine fondos al pabellón de ferias en Cáceres. Así lo ha hecho público a través de una nota este jueves la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (COEPCA), que ha querido celebrar la decisión de destinar 1,5 millones de euros a la construcción de un pabellón de ferias en la ciudad de Cáceres, una infraestructura que consideran "largamente demandada por el tejido empresarial y que supondrá un importante impulso para la actividad económica, comercial y turística de toda la provincia".

En declaraciones públicas, el presidente de Coepca, Diego Hernández Pavón, ha puesto de relieve que esta medida “responde a una reivindicación histórica del empresariado cacereño y refuerza la posición de Cáceres como eje de oportunidades para el desarrollo industrial y de servicios en el centro de Extremadura”.

Así, ha aprovechado para poner en valor que este nuevo recinto ferial "permitirá acoger eventos de carácter nacional e internacional, generar empleo directo e indirecto y atraer inversiones vinculadas a sectores estratégicos como el turismo, la innovación, la energía y la transformación digital.

Un motor de dinamización económica

Hernández ha valorado “la sensibilidad mostrada hacia las necesidades reales del territorio” y reitera su disposición a colaborar estrechamente en el desarrollo del proyecto, aportando la visión del sector empresarial en su diseño y planificación. “Este pabellón no solo será un espacio para ferias, sino un motor de dinamización económica que beneficiará a toda la provincia y al conjunto de Extremadura”, concluye Hernández Pavón.

