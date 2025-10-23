Los empresarios aplauden que la Junta destine fondos al pabellón de ferias en Cáceres. Así lo ha hecho público a través de una nota este jueves la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (COEPCA), que ha querido celebrar la decisión de destinar 1,5 millones de euros a la construcción de un pabellón de ferias en la ciudad de Cáceres, una infraestructura que consideran "largamente demandada por el tejido empresarial y que supondrá un importante impulso para la actividad económica, comercial y turística de toda la provincia".

En declaraciones públicas, el presidente de Coepca, Diego Hernández Pavón, ha puesto de relieve que esta medida “responde a una reivindicación histórica del empresariado cacereño y refuerza la posición de Cáceres como eje de oportunidades para el desarrollo industrial y de servicios en el centro de Extremadura”.

Así, ha aprovechado para poner en valor que este nuevo recinto ferial "permitirá acoger eventos de carácter nacional e internacional, generar empleo directo e indirecto y atraer inversiones vinculadas a sectores estratégicos como el turismo, la innovación, la energía y la transformación digital.

Un motor de dinamización económica

Hernández ha valorado “la sensibilidad mostrada hacia las necesidades reales del territorio” y reitera su disposición a colaborar estrechamente en el desarrollo del proyecto, aportando la visión del sector empresarial en su diseño y planificación. “Este pabellón no solo será un espacio para ferias, sino un motor de dinamización económica que beneficiará a toda la provincia y al conjunto de Extremadura”, concluye Hernández Pavón.