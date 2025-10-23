Programación del jueves y avance del viernes
Fernando Savater y Juan Manuel de Prada, protagonistas de la segunda jornada de la Bienal de Vargas Llosa en Cáceres
Elsa Moreno, Juan Carlos Panduro, Ruiseñora y Violeta Gil pondrán la nota musical y poética esta tarde en el Museo Helga de Alvear
Los escritores Fernando Savater, Juan Gabriel Vásquez y Andrés Trapiello reflexionan este jueves por la tarde en el Gran Teatro de Cáceres (con acceso libre) en un encuentro denominado ‘Las preguntas de la vida’, dentro de la programación de la VI Bienal Vargas Llosa, que se celebra por primera vez fuera de América y lo hace en Extremadura.
Literatura, pensamiento, música y artes escénicas
La programación incluye una agenda que combina literatura, pensamiento, música y artes escénicas. Antes del encuentro que protagonizará el pensador y filósofo Fernando Savater, el teatro cacereño acogerá el diálogo 'El escritor y los medios', con Juan Manuel de Prada y Juan Soto Ivars, centrado en explorar la proyección de la novela histórica y sus vínculos con el cine.
La Fundación Tatiana (Palacio de los Golfines de Abajo) ha abierto la segunda jornada con dos mesas redondas, centradas en el papel del editor y la crónica como género híbrido, con participantes como Silvia Sesé, Pilar Reyes, Gustavo Guerrero, Valerie Miles, Juan Cruz, Manuel Hidalgo y Xavier Ayén.
Otro de los escenarios de la Bienal este jueves será el Museo Helga de Alvear con el estreno del espectáculo 'Poética contemporánea', una propuesta inédita creada por la Cátedra Vargas Llosa y el Festival Poetas en exclusiva para el evento. Este espectáculo interdisciplinar reunirá a Elsa Moreno, Juan Carlos Panduro, la cantante Ruiseñora y Violeta Gil en una experiencia artística que fusionará poesía, artes escénicas, acción, movimiento y palabra.
La programación del jueves se completa con la mesa 'El futuro de la novela histórica', en la Iglesia de Santa Catalina de la capital pacense, con María Reig, Jesús Sánchez Adalid y Santiago Mazarro, moderado por la periodista Isabel San Sebastián. A continuación, la Orquesta de Extremadura (OEx) ofrecerá un concierto en el Palacio de Congresos de Badajoz, dirigido por Nicolò Umberto Foron, con obras de Jimmy López, Stravinski y Copland.
En Trujillo, el Palacio de los Barrantes-Cervantes acogerá el encuentro 'La escritura hoy: hábitos y desafíos', con Diego Doncel, Leandro Pérez y Karina Sainz Borgo.
Además, los finalistas de la Bienal Gioconda Belli e Ignacio Martínez de Pisón firmarán este jueves ejemplares de sus novelas en las librerías Tusitala de Badajoz y en la Puerta de Tannhäusser de Cáceres; en la capital cacereña también estará David Uclés.
Jornada del viernes
La Bienal alcanzará el viernes su ecuador con una jornada especialmente dedicada al Día de las Bibliotecas, que pondrá en valor el papel de estos espacios como lugares de encuentro, aprendizaje y cohesión cultural.
El Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura se sumará a la conmemoración con una exposición de carteles y un pregón del Día de las Bibliotecas, dedicado a la figura de Mario Vargas Llosa y su doble vínculo con Extremadura y Perú. La jornada en Trujillo contará además con dos talleres infantiles de ilustración sobre Vargas Llosa para acercar su obra a los más pequeños a través del arte y el juego.
La Fundación Tatiana acogerá una mesa profesional sobre 'El papel de las ferias en la industria editorial', con Ezequiel Martínez, Eva Orúe, José Antonio Casablanca y Cristina Fuentes, que analizarán los retos y oportunidades del sector. Por la tarde, la programación se traslada al Gran Teatro con la mesa 'Narrativas periodísticas en la literatura contemporánea', con Marta San Miguel, Julián Quirós y Juan Zafra.
Badajoz y Trujillo acogerán debates sobre la figura del escritor, la novela histórica y el compromiso moral de la literatura, y la jornada culminará con 'El Ensayo Político', con Jorge Bustos, Máriam Martínez-Bascuñán y Diego Garrocho.
