Deporte
El fútbol llega a la política por los accesos al estadio Príncipe Felipe de Cáceres: "Puede ocurrir una desgracia"
Vox insta al Gobierno local a que tome medidas para controlar las entradas y salidas por la gran afluencia de público
El fútbol también llega a la política a causa de los accesos al estadio Príncipe Felipe de Cáceres. Eduardo Gutiérrez, portavoz del grupo municipal Vox en el consistorio, insta a que el Gobierno local tome cartas en el asunto para garantizar las entradas y salidas al recinto. "Como se vio al final de la temporada pasada y al comienzo de esta con el Cacereño-Tenerife, la gran afluencia de aficionados propicia que esas infraestructuras resulten pocas, obsoletas e ineficaces", ha indicado.
Gutiérrez afirma que la opción de construir otra pasarela sobre la N-630, "la actual permite la llegada y la salida de más de 6.000 personas sin fluidez y sin contemplar el más mínimo protocolo de seguridad", y la habilitación de unas escaleras para acceder a la vía de servicio próxima al estadio son mejoras de fácil ejecución que mejorarían sensiblemente la situación sobrevenida".
En opinión del portavoz, "cualquier día podría ocurrir una desgracia si no se mejoran los accesos y es mejor tomar las medidas oportunas en su momento que lamentar una fatalidad".
"Además, creo que se debería plantear también qué espacio sería el más adecuado para la ubicación de los vehículos particulares que sean utilizados para llegar a las inmediaciones del estadio, así como reforzar las líneas de transporte público los días de partido", prosigue.
Eduardo Gutiérrez asevera asimismo que la mejora de estas accesos "permitiría que la afluencia de público esperada esta temporada tenga garantizado unos accesos más cómodos y, sobre todo, más seguros, una circunstancia permanentemente demandada por quienes se congregan cada día de partido para animar a nuestro equipo".
