Juan Ramón Corvillo, abogado: "¡Ábrete, Cáceres!"

El otro día, cuarenta y ocho horas antes de su boda con la actriz peruana Micaela Belmont, conversé con Fernando Palazuelo en el Palacio de Godoy, hoy hotel de la Curio Collectionby Hilton. Hablamos de su pasado: noble morada en el siglo XVI, casino en el XIX, a mediados del XX Maternidad de Auxilio Social y después sede administrativa autonómica.

Me habló de su intención de abrir el hotel a los cacereños: abrir puertas que durante décadas permanecieron cerradas. No como promotor, sino como quien quiere devolver al centro histórico la vida que un día le perteneció. Y entonces pensé que Cáceres también debe aprender a abrirse.

Nuestra Ciudad Monumental es un sésamo, hermética. Es hora de pronunciar: «¡Ábrete, sésamo!». Abrir así el Palacio de Godoy es dar alas a la economía de proximidad. Cada cama ocupada deja su huella en salarios locales, en vino de Trujillo, en madera de Malpartida… El dinero que entra por esas puertas no se evapora: circula, riega y sostiene.

Atrio lo demostró: primero un restaurante que continúa honrando a la Ciudad; después un hotel que cuidó un palacio, hoy referencia mundial —hace unos días José y Toño recogieron en París el distintivo “Tres Llaves Michelin”— que atrae y retiene. A Atrio no lo «invadieron» los forasteros, no, Atrio ensanchó la ciudadanía cacereña.

Sufrimos un exceso de «museificación»: tendemos a contemplar el casco antiguo como un decorado estático donde la vida estorba. Queremos edificios intactos y olvidamos que fueron hechos para ser vividos. En esa búsqueda de pulcritud y postal, podemos deslizarnos hacia la estética del «anywhere», ese odioso estilo global sin raíces que borra el alma de los lugares que engulle. Abrir es permitir que la vida vuelva a ocupar su sitio, que el murmullo recupere los patios, que el olor del pan comparta el aire con la historia.

El Palacio de Godoy puede reforzar esa diferencia si mantiene su vocación de apertura. Por contra, el Parador, antaño lugar de encuentro con acceso por la calle Ancha, clausuró aquel bar y lo transformó en habitaciones. Cada puerta cerrada resta vida; cada puerta abierta en el casco antiguo equivale a una oportunidad de reencuentro.

El sésamo de la ciudad no son sus piedras, son su gente. Y, si el Palacio de Godoy se suma, como Atrio, a que el visitante se sienta vecino y el vecino se sienta parte, habremos encontrado las palabras mágicas: ¡Ábrete, Cáceres!