Miguel Ángel Morales, tras la compra del Palacio del Mayoralgo de Cáceres: "Podemos reubicar al personal de forma inmediata"

La compra del Palacio del Mayoralgo por parte de la Diputación de Cáceres a la entidad bancaria malagueña Unicaja, noticia adelantada por este diario, ha tenido una gran repercusión en la sociedad cacereña por lo que supone la transacción de un inmueble en plena plaza de Santa María de un entorno que tiene el título de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Costará ocho millones de euros a pagar entre los próximos meses de diciembre y enero, pero ¿cuál es la intrahistoria de la adquisición? El presidente provincial, Miguel Ángel Morales, revela a este diario cómo se fraguó la decisión.

En 2023

Desde que fue nombrado presidente el pasado año 2023, fue consciente de la situación en la que se encuentra el palacio provincial, casa habitual de la diputación. Debía ser objeto de varias reformas porque algunos lugares estaban obsoletos, la accesibilidad no era la adecuada, las salas son pequeñas y los empleados trabajaban "hacinados". Fue entonces cuando comenzaron a buscar alternativas para reubicar a los funcionarios durante el periodo de tiempo necesario para las obras y, una vez que concluyesen, poder aliviar la carga de personal en sus inmuebles.

Galería | Así es el Palacio del Mayoralgo de Cáceres /

Interés en la venta

Hace meses pudieron conocer que la entidad bancaria estaba interesada en la venta del Palacio del Mayoralgo y pusieron en marcha el procedimiento para conocer si el inmueble estaba en las condiciones idóneas para trasladar allí a los trabajadores mientras se acometiesen las mejoras. Se realizaron valoraciones objetivas, análisis económicos del coste final y se estudiaron las posibilidades de inversiones. Una vez obtuvieron el visto bueno definitivo, comenzaron las negociaciones.

Más ofertas

A Unicaja le habían llegado ofertas de empresas ligadas al sector hotelero y algunas fundaciones de carácter nacional. Sin embargo, fue la diputación quien logró cerrar el acuerdo hace apenas unos días después de meses de valoraciones.

Reubicación inmediata

Ahora solo resta que se haga efectiva la adquisición del recinto cuando se hagan los pagos de hasta ocho millones de euros (cinco en el próximos mes de diciembre y tres en el de enero). "Nuestros trabajadores pueden entrar a trabajar allí ya. El personal se puede reubicar de forma inmediata gracias al buen estado del edificio. Habría que instalar los ordenadores y poco más", cuenta Morales. Además, subraya que el Palacio del Mayoralgo cuenta con una especie de auditorio en su parte posterior en la que se valora celebrar actividades culturales: "Es aprovechable y bueno", sentencia.