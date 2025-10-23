Oportunidad en Cáceres: 4 dormitorios, patio, terraza y espacio para soñar juntos por 280.000 euros

La búsqueda de una vivienda adecuada puede ser un reto, pero en esta ocasión, presentamos dos magníficas opciones que no solo exhiben una arquitectura impecable, sino que también ofrecen unas características diferenciadoras que las destacan en el mercado inmobiliario de Cáceres. Ambas propuestas encapsulan la esencia de la comodidad y el estilo de vida moderno, haciendo cada una de estas propiedades un refugio perfecto para quienes buscan una residencia adaptada a sus necesidades y deseos más exigentes.

Casa de ensueño en Montesol - Ronda Norte por 280.000 euros

Ubicada en la prestigiosa zona de Residencial Norte, Montesol 2, esta magnífica casa representa una oportunidad única para establecerse en un entorno tranquilo y exclusivo. Diseñada meticulosamente para acomodar a toda la familia, la propiedad se erige sobre una parcela de 241 metros cuadrados, ofreciendo un espacio habitable amplio y bien distribuido.

Destaca por sus cuatro dormitorios llenos de luz natural, lo que proporciona el entorno perfecto para el descanso. La cocina, con un diseño funcional, está equipada con modernos electrodomésticos que incluyen frigorífico, congelador, horno microondas y lavavajillas, permitiendo un estilo de vida cómodo y sofisticado desde el primer día.

Complementando el conjunto, la casa cuenta con un garaje con capacidad para dos coches, un patio en la planta baja ideal para actividades al aire libre y una impresionante terraza en la planta superior. Este espacio es perfecto para disfrutar de momentos memorables con amigos y familia, ya sea tomando el sol o celebrando reuniones íntimas.

La ubicación, junto a la Ronda Norte de Cáceres, ofrece la mezcla perfecta entre serenidad residencial y proximidad a los servicios urbanos. Todos los honorarios de agencia son asumidos por el propietario, añadiendo un atractivo adicional a esta formidable oferta.

Ático exclusivo en el centro de Cáceres por 248.000 euros

Para aquellos que valoran la vibrante vida urbana, este impresionante ático en el centro de Cáceres es una joya que no debe pasarse por alto. Situado en Virgen de Guadalupe, esta propiedad no solo ofrece una ubicación inmejorable, sino también una serie de características que harán latir los corazones de los más exigentes.

Este ático es un espacio luminoso y abierto que consta de tres dormitorios, uno de ellos con baño en suite, y dos áreas comunes diseñadas para maximizar el confort y la funcionalidad. La cocina destaca por su amplitud, equipada con un área de office que invita a reunir a la familia para disfrutar juntos. Sin embargo, la verdadera estrella de esta vivienda es su terraza de 40 metros cuadrados, un refugio privado perfecto para desconectar y disfrutar de las vistas del entorno.

Firmemente asentada en un epicentro comercial y de servicios, la vivienda ofrece acceso inmediato a tiendas, restaurantes, colegios y transporte público, garantizando que todas las necesidades diarias estén al alcance de la mano. Además, la posibilidad de reforma permite personalizar cada aspecto de esta morada a gusto propio.

Ambas propiedades no solo encapsulan la esencia del lujo y comodidad moderna, sino que también ofrecen la oportunidad de vivir en residencias que se adaptan perfectamente a un estilo de vida metropolitano o apacible, según las preferencias individuales. Para más detalles e información sobre cómo ser parte de estas exclusivas ofertas, no dude en contactar a las respectivas agencias o visitar sus páginas web.

