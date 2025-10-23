El paciente cacereño que reclama especialistas en Urgencias: "Me recetaron un medicamento contraindicado"

El 12 de octubre fue una fecha de celebración para muchos españoles. El domingo coincidía con la fiesta nacional y dejaba un lunes festivo próximo que permitió a muchas familias consolidar un ansiado descanso semanal. No fue así para Francisco Gallego. El cacereño de 43 años padece glaucoma congénito, una enfermedad que afecta al ojo y puede provocar episodios de subida de presión ocular con la consecuente pérdida de visión. En la actualidad, conserva un diez por ciento de visión, una circunstancia que no supone impedimento alguno para que haga una vida normal salvo por el hecho de que tenga que controlar la tensión ocular.

Ocurrió, sin embargo, es te domingo que se levantó sin ver por el ojo en el que conserva la visión. «Tenía el ojo muy inflamado», recuerda a este diario mientras relata lo ocurrido. Ante el temor de que pudiera agravarse la situación, recurrió como recurre cualquier paciente al servicio de Urgencias. En Cáceres, en la actualidad, el Servicio Extremeño de Salud (SES) contempla un complejo hospitalario dividido a falta de que se complete la segunda fase del hospital universitario, es decir, que las especialidades se reparten entre este primero y el hospital San Pedro. En concreto, Oftalmología se encuentra en el nuevo edificio, por lo que manifiesta que para agilizar el diagnóstico, se dirigió al servicio de emergencias La queja de la que quiere dejar constancia hace referencia a que no recibió asistencia de ningún especialista de forma presencial. El paciente cacereño critica que la asistencia no fue adecuada porque su enfermedad requiere un diagnóstico especializado que no se limite al del médico de familia.

Lamenta, además, que esta circunstancia provocó que en ningún momento se le consiguiera medir la tensión ocular debido a su nistagmus (movimiento involuntario del ojo) y la falta del material adecuado, siendo esta la principal causa de ceguera en pacientes con su diagnóstico. Sí es cierto que el médico de urgencias contactó vía telefónica con el oftalmólogo y finalmente, critica que le recetó un corticoide, un medicamento contraindicado porque eleva la tensión ocular. Afortunadamente, este último episodio se quedó en un susto porque en ese momento la afección no estaba relacionada con la presión ocular, pero Gallego sostiene que esta circunstancia derivada de las guardias localizadas, especialistas que solo acuden al hospital en situaciones concretas de emergencias, puede repercutir en el diagnóstico de los pacientes.

"Quiero sentirme seguro"

Critica, además, que en Urgencias le llegaron a asegurar que en un caso de emergencia debía acudir al área de salud de Badajoz, una circunstancia prácticamente inasumible para él mismo o para su hija de 4 años que también padece la misma afección. Como conclusión, el paciente asegura que ha interpuesto una reclamación porque considera que la «atención no está garantizada». «Si una noche tengo una urgencia, ¿me voy a Badajoz?, yo lo que quiero es sentirme seguro», expone.

Preguntado por esta queja, el SES responde a este diario que “los pacientes que acuden a urgencias por problemas oftalmológicos son valorados inicialmente por médicos de familia, quienes deciden si es necesario contactar con el oftalmólogo de guardia» y concreta que en este caso «se realizó una consulta telefónica con la oftalmóloga, quien confirmó que el tratamiento era adecuado». En relación a este último punto, Gallego precisa que al día siguiente acudió de nuevo a Urgencias para que le viera un oftalmólogo -el médico que le había atendido le había indicado ese día tenía previsto estar- y la especialista le cambió el tipo de corticoide al no ser adecuado para su enfermedad.