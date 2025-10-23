La reforma del cementerio de Cáceres está lista para el Día de Todos los Santos: "Galería que conecta al histórico con el nuevo, aparcamientos y 472 nuevos nichos"

El Día de Todos los Santos se acerca. Centenares de cacereños se acercan cada año a visitar y dejar flores a sus difuntos al Cementerio Nuestra Señora Virgen de la Montaña. Y este año se encontrarán con la reforma para la creación de la cuarta fase del recinto ya concluida.

Final de obras

El Ayuntamiento de Cáceres ha informado en la mañana de este jueves de la conclusión de las obras de la cuarta fase, que incluye la construcción de cuatro nuevas galerías en el patio 2 del camposanto para dotar a la ciudad de 472 nichos nuevos, a disposición de todos los cacereños.

Avenida

Junto a estos nuevos espacios, se ha creado una calle longitudinal que tiene un acceso para vehículos a través de una rampa desde la avenida Cordel de Merinas. A partir de ahora, gracias a esta nueva vía también se podrá aparcar en el interior del espacio con 17 plazas (dos de ellas para personas con discapacidad) y permitirá un tánsito más sencillo de las personas con movilidad reducida. Con esta fase de ampliación, se ha logrado el objetivo de conectar la zona nueva del cementerio con la histórica a través de unas escaleras y una rampa.

Creación

Además, se ha creado 'El bosque de la memoria', una zona verde en la parte nueva del recinto que ofrece a los cacereños la posibilidad de esparcir las cenizas de los seres queridos. Ya está construido, pero resta aprobar la ordenanza reguladora de la tasa que posibilite y regule la forma de hacerlo.

Actuación

Las actuaciones se han acometido con fondos del ayuntamiento por valor de 1.170.000 euros y por la empresa Construcciones Daro Royo. "Es un gasto que me redunda en beneficios para todos nuestros vecinos", ha indicado el alcalde, Rafa Mateos, en su visita tras la reforma acompañado de los concejales Víctor Bazo y Pedro Muriel.

Avances

Además, ha avanzado que se realizará una quinta fase de obras para ampliar aún más el cementerio: "Ya se están redactando las proyectos para crear nuevas galerías, pero lo importante es que hemos conseguido dar estabilidad en cuanto al número de nichos".