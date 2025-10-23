Savater en Cáceres sobre sus inicios en política: «Prefería leer una novela de Tarzán a un tratado político de un sesudo autor»

Política, filosofía, literatura y cine (con referencias a Spike Lee y al Chaplin de ‘Tiempos Modernos’) es el destilado ofrecido la noche del jueves el filósofo y escritor español Fernando Savater (San Sebastián, 1947), uno de los protagonistas de la VI Bienal Vargas Llosa, que se celebra hasta el próximo sábado en Extremadura, y en la que ha participado en un diálogo abierto a la ciudadanía (en el Gran Teatro de Cáceres) bajo el titulo de ‘Las preguntas de la vida. Ética, valores y sentido de la sociedad hoy’.

Acompañado del escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, el autor español de ‘Salón de pasos perdidos’ Andrés Trapiello y moderado por el escritor y editor mexicano Ricardo Cayuela, Savater ha realizado un paseo por su propia memoria personal y política, de cuando fue uno de los fundadores de UPyD junto a Rosa Díez.

«Soy un lector mi naturaleza está en la lectura; escribo porque por leer no dan dinero; no pagan» Fernando Savater — Filósofo y escritor

Orígenes políticos

Pero dejando claro que su pasión es la literatura. «Soy un lector mi naturaleza está en la lectura; escribo porque por leer no dan dinero; no pagan», espetaba provocando las carcajadas del aforo. «Pero fundamentalmente el placer es la lectura y es a lo que vuelvo permanentemente».

No obstante, ha navegado por su pasado político desde los tiempos del tardofranquismo y cómo «me sentí interperlado cuando mataron a mi amigo Enrique Ruano», en referencia al estudiante de Derecho y militante antifranquista que fue asesinado cuando estaba bajo custodia de la Brigada Político-Social. «Yo no estaba muy interesado en la política; prefería leer una novela de Tarzán a un tratado político de cualquier sesudo autor».

«Soy un ciudadano inconforme con los políticos y los anti políticos» Fernando Savater — Filósofo y escritor

De hecho, se ha definido como «un ciudadano inconforme con los políticos y los anti políticos». Pero que «cuando tiraron a Enrique desde lo alto de una escalera y le mataron empecé a ser más activo». Y ha recordado que «estuve en la cárcel por las revueltas universitarias», ironizando de nuevo sobre que pensó acerca de que «si he estado en la cárcel pues tendré que ser político», porque «era como una graduación».

Pero que «nunca he sido nunca ni comunista ni nada; mis ideas han sido bastante abiertas», pero que dio el paso con UPyD cuando empezó el terrorismo en el País Vasco de ETA, «un grupo que exterminaba a ciudadanos para imponerles sus ideas».

Savataer (junto a Trapiello) en el Gran Teatro. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

De la 'transformación' a la 'regresión'

Mientras Vásquez se ha referido al clima político-social actual a nivel mundial como «un momento de transformación», pero de «otra magnitud; es un cambio que no logramos entender, asir... Es distinto a lo que se ha vivido antes», Trapiello le replicaba que «no es tanto una transformación como una regresión». Y aquí ha azotado a la política del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre «quitar muchos símbolos del Franquismo y resignificar algunos edificios, entre ellos la famosa Casa de Correos».

Algo que Trapiello tacha de «cierta represión; cuando alguien intenta reescribir el relato para hacer uno falso». Y espetaba que «en Madrid hay 300 checas documentadas donde se torturó y se mató a asesinos». Y se ha preguntado si «¿debemos poner 300 placas en todas y cada una de las casas?», en referencia a la polémica de la Real Casa de Correos.

Incluso ha citado a Nietzsche, quien «decía que un exceso de memoria daña la vida y que es muy difícil encontrar el justo medio. Nuestros padres creo que lo entendieron muy bien desde un bando y los de otro», apuntando a la Transición y finalizando con que ‘sus padres’ «entendieron que el recuerdo, es decir, la memoria, es necesaria para que haya justicia; pero sin olvido no es posible la paz».