El acusado del crimen de Moraleja cumple un año de prisión provisional y es condenado por vender drogas

El acusado del crimen de Moraleja suma una condena por otro delito. El detenido, que se encuentra en prisión provisional desde que fuera imputado en el transcurso de la investigación por la muerte violenta de un vecino de Acebo en 2024, fue a juicio este jueves por delitos de venta de drogas y pertenencia a organización criminal. En esta causa compareció junto a otras cuatro personas y todos ellos fueron condenados tras alcanzar un acuerdo previo para evitar penas más elevadas.

En concreto, la Audiencia Provincial de Cáceres dictó sentencia en la sala de vistas después de que la fiscalía y las defensas pactaran cuatro años de prisión, tres por el delito de tráfico de drogas y uno por organización criminal. Antes del juicio, la acusación pública solicitaba penas de entre nueve y diez años, por lo que, tras la conformidad, las condenas resultaron sustancialmente inferiores a cambio de que los cinco acusados se declararan culpables de los delitos de los que se les acusaba.

Investigación en 2024

El ministerio público recoge que en esta causa los cinco acusados «venían dedicándose desde 2023 a la distribución a pequeña escala de sustancias estupefacientes, cocaína y heroína, haciendo de esta actividad su medio de vida». A raíz de las sospechas, la Guardia Civil inició una investigación que concluyó en marzo de 2024 con un operativo en el que se registraron varias viviendas de Moraleja y se incautó dinero y drogas.

Por su parte, la muerte del vecino de Acebo en Moraleja se produjo a finales de octubre de 2024 y el acusado fue detenido días después. Desde entonces, se decretó su ingreso en prisión provisional y se cumple un año de la instrucción.