La Bienal Vargas Llosa encara su recta final afianzando el puente Perú-Extremadura

La VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que se celebra en Extremadura y por primera vez fuera de América, encara su recta final y lo hace tendiendo un puente entre latitudes. El Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujillo exhibe ya la exposición ‘Entre el Mar y el Barro’, que reúne a más de una treintena de destacados artistas trujillanos del Perú y que forma parte de la programación oficial de la Bienal.

33 artistas peruanos

La muestra reúne a 33 artistas peruanos que, desde el indigenismo hasta el arte contemporáneo, dialogan entre tradición y modernidad. Las visitas pueden realizarse de jueves a sábado, en horario de mañana y tarde; y los domingos en horario de mañana.

La exposición permanecerá instalada en la casona nobiliaria de principios del siglo XVII hasta el 9 de noviembre y propone un recorrido por la diversidad, la fuerza expresiva y la contemporaneidad del arte trujillano peruano.

En ella dialogan distintas generaciones de creadores «que transitan desde la tradición pictórica hasta lenguajes actuales», como el videoarte, la performance y el informalismo, ofreciendo una visión plural del panorama artístico del país andino.

Más allá de su relevancia estética, ‘Entre el Mar y el Barro’ adquiere un valor simbólico al celebrarse en el Trujillo extremeño, una ciudad que comparte nombre, raíces históricas y también espíritu con su homónima peruana. La exposición se erige así en un espacio de encuentro entre dos culturas hermanas.

El Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujillo es una de las sedes de la VI Bienal Vargas Llosa. El objetivo de esta actividad artística se basa en unir pasado y presente a través del arte. Organizada por el Palacio de los Barrantes-Cervantes y Arte Trujillo Perú Contemporáneo (ARTPEC), la muestra cuenta con la colaboración de la Fundación Obra Pía de los Pizarro y la Embajada del Perú en España.

Exposición de artistas peruanos en el Barrantes-Cervantes de Trujillo. / Junta de Extremadura

Gran Premio de Novela

Los debates sobre literatura y periodismo han protagonizado la tercera jornada de la Bienal donde han participado nombres propios como Jorge Bustos, Máriam Martínez Bascuñán, Antonio Pérez Henares e Isabel San Sebastián.

La jornada se ha cerrado en el Gran Teatro cacereño para celebrar ‘El Ensayo Político’, una mesa principal, dentro del ciclo de ‘Literatura Mundana’, que revisa la relación entre alta y baja cultura en el último siglo y medio y el papel de los medios en esa interacción o posible desconexión. Han intervenido Jorge Bustos, Máriam Martínez Bascuñán y Diego Garrocho, con la mediación de Teodoro León Gross.

En cuanto a este sábado, el último día festivalero concentrará sus actos en Cáceres, con un total de ocho actividades para «completar un último día de vértigo y de pura cultura», expresan desde la organización. Las actividades, gratuitas y abiertas al público hasta completar aforo, comenzarán a las 10:30 horas en el Gran Teatro (con una entrevista a Jesús Sánchez Adalid con clubes de lectura de Extremadura y moderada por Myriam Navas Reyes). Y se extenderán durante todo el día hasta la entrega del premio. Para acceder a todas ellas, la taquilla del teatro cacereño abrirá sus puertas una hora antes de cada acto para que todos los interesados puedan recoger sus invitaciones.

Laura Martínez-Belli, Pérez Henares y Fernando Iwasaki, este viernes en Badajoz. / EL PERIÓDICO

A las 12:00 horas, los seis finalistas del premio firmarán libros y, posteriormente, se debatirá sobre la adaptación de la obra literaria al cine y la televisión. ‘Del libro a la pantalla’ contará con Antonio Soler, Luis Alberto de Cuenca y la moderación de María José Solano.

Ya por la tarde, el Gran Teatro vive su particular fin de fiesta con dos mesas redondas. La primera, ‘Voces discordantes’, a las 18:30 horas, tratará la transformación del intelectual en la esfera pública, en un contexto polarizado que margina la crítica independiente, con Rubén Amón en la dirección y la intervención de Juan Luis Cebrián y Álvaro Vargas Llosa.

En la segunda, ‘Las enseñanzas de Vargas Llosa’, a las 20:30 horas, autores como Ángeles Mastretta y Héctor Abad Faciolince explorarán el legado del Nobel Vargas Llosa y cómo será recordado por las generaciones futuras. Y a las 21:30 horas se conocerá el fallo del jurado, presidido por Juan Manuel Bonet, crítico y exdirector del Instituto Cervantes.