Cultura
Cáceres se convierte en la ciudad más hortera
Arranca el festival Horteralia con Fangoria como gran reclamo y un cartel que daba la bienvenida a los invitados en el recinto ferial de Cáceres este viernes con Azúcar Moreno y OBK
Cáceres se convierte durante unos días al año en la ciudad más hortera del país. Peinados imposibles, incluidos los mullets que tan de moda están ahora, riñoneras, mallas de lycra, pantalones de pana, hombreras, todo un abanico de la moda más kitsch e irreverente se citan este viernes y sábado en la carpa gigante con la que Horteralia ha querido recibir en esta ocasión a sus invitados más originales y fieles, muchos de ellos llegados de toda la geografía nacional.
Así, con esa identidad tan singular, arrancó en la tarde de ayer una nueva edición del festival cacereño con Fangoria como gran reclamo y un cartel que dio la bienvenida a los asistentes con un recital de Azúcar Moreno, Raúl, OBK, Rocío Saiz, Sofía Cristo y Roi Porto.
Este, sábado harán lo propio el dúo de Alaska y Nacho Canut, Las Nancys Rubias, un año después de la caída de Mario Vaquerizo sobre el escenario, Natalia, Las Supremas de Móstoles, Jota Carajota, La Década Prodigiosa, Kuve, Roser, Putilatex y Cherri Coke.
Coches 'chocones' y una capilla para casarse
Como singularidades, el recinto incorpora máquinas de arcade, unos coches 'chocones' y como novedad, una capilla para casarse al estilo de Las Vegas. La organización aspira a sumar 10.000 asistentes durante las dos jornadas.
Con esa previsión de afluencia, la Junta de Extremadura ha autorizado a los bares a cerrar dos horas más tarde a lo largo del fin de semana. Para llegar al ferial, se ha habilitado una línea de refuerzo que sale desde el parque de El Perú y que dará apoyo a la línea 4 de autobús.
- El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental
- La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental
- Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres
- Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre
- Cáceres se queda sin los 3,3 millones de Europa para rehabilitar la Ribera del Marco
- La A-58 entre Cáceres y Badajoz avanza paso a paso: mejoras continuas, aunque el final sigue en el aire
- El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase
- JM.Cruz, diseñador de Cáceres: 'La modelo internacional Samantha Keur me propuso una sesión de fotos en el casco antiguo con piezas de mi última colección