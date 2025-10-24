Cáceres se convierte en la ciudad más hortera

Cáceres se convierte durante unos días al año en la ciudad más hortera del país. Peinados imposibles, incluidos los mullets que tan de moda están ahora, riñoneras, mallas de lycra, pantalones de pana, hombreras, todo un abanico de la moda más kitsch e irreverente se citan este viernes y sábado en la carpa gigante con la que Horteralia ha querido recibir en esta ocasión a sus invitados más originales y fieles, muchos de ellos llegados de toda la geografía nacional.

Así, con esa identidad tan singular, arrancó en la tarde de ayer una nueva edición del festival cacereño con Fangoria como gran reclamo y un cartel que dio la bienvenida a los asistentes con un recital de Azúcar Moreno, Raúl, OBK, Rocío Saiz, Sofía Cristo y Roi Porto.

Este, sábado harán lo propio el dúo de Alaska y Nacho Canut, Las Nancys Rubias, un año después de la caída de Mario Vaquerizo sobre el escenario, Natalia, Las Supremas de Móstoles, Jota Carajota, La Década Prodigiosa, Kuve, Roser, Putilatex y Cherri Coke.

Coches 'chocones' y una capilla para casarse

Como singularidades, el recinto incorpora máquinas de arcade, unos coches 'chocones' y como novedad, una capilla para casarse al estilo de Las Vegas. La organización aspira a sumar 10.000 asistentes durante las dos jornadas.

Con esa previsión de afluencia, la Junta de Extremadura ha autorizado a los bares a cerrar dos horas más tarde a lo largo del fin de semana. Para llegar al ferial, se ha habilitado una línea de refuerzo que sale desde el parque de El Perú y que dará apoyo a la línea 4 de autobús.