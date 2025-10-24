'Cáceres Ilustra 2025': descubre cómo Marta C. Dehesa, Concha Pasamar y Basilio Sánchez revolucionan la ilustración y defienden los derechos culturales

Las Jornadas de Ilustración Cáceres Ilustra darán comienzo este miércoles, 23 de octubre, y se extenderán hasta el sábado 26. A lo largo de estos días, las actividades se llevarán a cabo en distintos espacios de la ciudad: La Biblioteca Pública, el Palacio de la Isla, el espacio creativo 'La lente y el pincel' y 'El Chafán'. El evento contará con la participación de figuras reconocidas del mundo de la ilustración, quienes ofrecerán talleres y charlas. También se sumarán ilustradores e ilustradoras de Extremadura, que compartirán sus perspectivas y exhibirán sus trabajos. Una cita cultural de gran proyección.

Programación

Las jornadas se pondrán en marcha este jueves 23 de octubre en la Biblioteca Pública de Cáceres, Rodríguez Moñino. A las 19.30 horas, comenzará la presentación del libro 'Largo largo como un camino', de la Editorial Norbanova, número 4 de la colección 'Ilustraverso'. Se contará con la participación de Emilia Oliva y Deli Cornejo.

El viernes 24 de octubre en el Palacio de la Isla a las 18.00 horas, se inaugurarán las jornadas. Justo 15 minutos después, se realizará una conferencia, del estatuto del artista al estatuto del trabajo cultural. "Una herramienta para facilitar y proteger el ámbito de producción artístico, cultural y creativo, qué, para quién y realmente ¿para cuándo?", a cargo de Marta C. Dehesa. El viernes concluirá con la inauguración de la exposición colectiva de ilustradores en El Chafán a las 20.30 horas.

Por otro lado, el sábado 25 de octubre en la Biblioteca Pública desde las 9.30 hasta las 13.00 horas, se desarrollará un taller de grabado en tetrabrik, impartido por Concha Pasamar. Es una actividad artística que utiliza cartones de leche o zumo usados como matriz para crear estampas.

Taller de grabado en tetrabrik. / El Periódico

De forma paralela, en el salón de actos desde las 10.00 hasta la 13.00, se llevará a cabo el taller '¿Cómo me protege la ley de propiedad intelectual? Literatura, Arte, Ilustración y cómo perder el miedo a hablar de dinero y de nuestros derechos', impartido por Marta C. Dehesa, abogada y gestora cultural que presta asesoramiento en el sector artístico y cultural como consultora, docente y letrada especializada en Propiedad Intelectual.

Marta C. Dehesa, abogada y gestora cultural. / Cedida

Además, en la Sala Infantil, de 12.00 a 13.00 horas, se llevará a cabo el taller infantil La niña y el pájaro, impartido por Carmen Sánchez Morillo. Licenciada en Comunicación Audiovisual que estudió dibujo en la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco. Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, la Sala Vicente Paredes acogerá el taller Para romper nuestras estructuras mentales, una propuesta artística centrada en el dibujo, el collage, las capas y los estratos, dirigida por Moyra Montoya, artista visual e ilustradora.

Último taller

El domingo 26 de octubre en la Biblioteca Pública, en la Sala Vicente Paredes, desde las 10.00 hasta las 14.00 horas, se desarrollará el último taller, El proceso de ilustrar: un encuentro no casual entre el lenguaje verbal y visual, impartido por Teresa Arroyo Corcobado.

Teresa Arroyo Corcobado, artista visual. / Cedida

Como broche final, las jornadas concluirán con la presentación del libro El buen lugar, del reconocido poeta cacereño Basilio Sánchez, dentro de la programación del 'Aula de la Palabra' de la Asociación Cultural Norbanova. La obra, publicada por la editorial Pre-Textos, será presentada por el profesor de la Universidad de Extremadura Miguel Ángel Lama, el próximo 30 de octubre a las 19.30 horas en la Biblioteca Pública de Cáceres.