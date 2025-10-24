La empresa Solo artesanos volverá a gestionar el mercado medieval de Cáceres los próximos dos años

El mercado medieval de Cáceres volverá a ser gestionado por la empresa Solo Artesanos después de que el ayuntamiento haya resuelto la contratación de la gestión y la empresa local haya obtenido la máxima puntuación de todas las candidatas que han concurrido. Lo confirmó este viernes el concejal Pedro Muriel después de que precisara tras la junta de gobierno local que en esta edición habrá diez expositores exclusivos para artesanos locales. La cita se celebrará del 13 al 16 de noviembre.

De esta forma, según se recoge en el documento de propuesta de adjudicación de la mesa de contratación al que ha tenido acceso este diario, Solo artesanos resulta la mejor posicionada y se encargará de la organización por 91.000 euros para 2025 y 2026. La particularidad de esta adjudicación es que también se ha resuelto después de que la ganadora de la licitación alegara contra dos de las candidatas que concurrían a título personal “argumentando la existencia de una concurrencia conjunta encubierta y la posible vulneración de la ley de contratos públicos”.

Al respecto, el ayuntamiento desestimó estas alegaciones y continuó la licitación aunque excluyó a tres licitadoras, entre ellas la valenciana Balconet, porque ofertaban menos de 30 talleres. Finalmente, Solo Artesanos ha resultado ganadora entre las cuatro aspirantes -en un inicio había siete-.

Es, precisamente, Balconet, empresa que queda fuera de la licitación de este año contra la que recurrió Solo Artesanos tras adjudicarle el ayuntamiento la edición de 2023. Paradójicamente, la empresa que ha resultado adjudicataria este año llevó a los tribunales el contrato del mercado medieval de 2023, un asunto que se encuentra aún judicializado.

Conciertos a gran escala y degustaciones gratuitas

Con respecto a esta cuestión y preguntado sobre el tema, Muriel precisó que ambas cuestiones no provocan ninguna incompatibilidad a la hora de que la adjudicataria pueda llevar a cabo la gestión de esta edición mientras se resuelve la actual. En concreto, el documento recoge que habrá dos pases diarios de luz y sonido, tres conciertos a gran escala y degustaciones gastronómicas gratuitas con mil raciones al día.